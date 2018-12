Szilveszteri szerelmi horoszkóp 2018. december 29-január 1.: Szerelemmel indul az új év

Kos

Nem vagy benne biztos, mit mondhatsz a szilveszteri hétvégén a szerelmednek, és mi az, amit inkább el kellene hallgatnod. A teljes őszinteség, de a teljes elhallgatás sem jó. Most válaszd az arany középutat és nemcsak a beszédben, de minden másban is!

Bika

Néha azt hiszed, a szerelmed nem is figyel rád, máskor pedig jól meglepődsz, hogy minden szavadat hallotta. Most is az derül ki, hogy a szerelmed sokkal jobban figyelt rád, mint gondoltad volna. Most is rájöhetsz, a párod mennyire figyelmes és odaadó veled.

Ikrek

Meg kell változtatnod magadban az elvárást a párkapcsolatokról és a szerelemről. Hogy őszinték legyünk, ennek az elvárásnak te magad sem felelsz meg. Miért kellene akkor megfelelnie a párodnak? Miért kellene neki jobbnak lennie, mint neked?

Rák

Szívesen ugrálsz a témák között, amikor a szerelmeddel beszélsz, de ő nem biztos, hogy pontosan követi az összes gondolatmenetedet. Ilyenkor jön jól, ha nemcsak ő hallgat meg téged, de a testvére, vagy a barátok is, akikkel később egyeztethetik, ki mit hallott meg belőled.

Oroszlán

Át kellene adnod az irányítást valaki másnak. A szerelmednek, a párodnak, akivel éppen randizgatsz, vagy bármelyik szerettednek. A lényeg, hogy ezt a hétvégét most ne te irányítsd. A lényeg, hogy csak dőlj hátra és koncentrálhass arra, hogy átadod magadat a felszabadult örömnek.

Szűz

Meg kell értened, a párod nem úgy akar szilveszterezni, ahogy te. Ez az eltérő igény szülhet közöttetek konfliktusokat, de könnyen lehet, ezek a konfliktusok hosszú távon segítenek neked. Talán ezek a konfliktusok segítenek eldönteni, hogy pontosan mit is szeretnél a párkapcsolatodban.

Mérleg

Nem kell megijedned, ha valami nem úgy működik, ahogy megszoktad. 2019-ben a szerelem, a párkapcsolat és a boldogság talán új arcait mutatja meg neked. Ez pedig már most realizálódhat benned. Talán már most sem úgy viselkedsz, ahogy megszoktad.

Skorpió

Minden helyzetre van egy jó válasza a párodnak, amivel képes az őrületbe kergetni téged. Az a legjobb, ha a szilveszteri buli előkészítése közben fel sem figyelsz ezekre a mondatokra. Az a legjobb, ha egyszerűen csak viccnek fogod fel, amit mond, hiszen valóban viccnek szánja őket a szerelmed.

Nyilas

Nagyon szeretnél segíteni a szerelmednek, hogy sikeres és boldog legyen. De valójában csak abban segítheted őt, hogy a legjobb önmaga legyen. Valójában csak abban segítheted a szerelmedet, hogy rátaláljon önmagára, és vállalja fel azt az új egyéniséget, amelyet a szíve mélyén talál.

Bak

Meg kell engedned magadnak a kételyeket és a bizonytalanságot. Nem a magabiztosság a jó párkapcsolat titka, hanem az őszinteség és az önazonosság. Ha most kételkedsz, kételkedj őszintén, és beszélj is róla őszintén. A párodat csak az ijesztheti meg, ha azt érzi, nem beszélsz vele őszintén.

Vízöntő

Érdemes a szerelmednek nagyobb teret adnod a hétvégén. Ő most arra vágyik, hogy szabadabb legyen, és talán te is ezt a szabadságot kerested a karácsonyi kötelezettségek hatására. Most csapjatok egy olyan szabad hétvégét, amikor mindenki lehet végre felszabadultan önmaga.

Halak

A következő év sokféle újrakezdést hoz az életedben. Most érdemes elengedned az összes olyan régi mintát és hiedelmet, amelyek már csak hátráltattak, vagy már csak fájdalmat okoztak neked. Most érdemes tudatosan új életet kezdened, hiszen pontosan ebben segít téged az év vége is.