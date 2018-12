Így szilvesztereznének idén a csillagjegyek

A Kos (március 20. – április 19.)

Kos jegyűként a romantika járja át a lelkedet 2018 utolsó napján. Nem véletlenül, hiszen a Hold a Skorpióban jár éppen, és a szerelmi életedre hat most mindennél erősebben. Szóval romantikából, érzékiségből, titokzatosságból ezen a napon biztosan nem lesz hiány…

A Bika (április 19. – május 20.)

Bika jegyűként biztosan nem töltöd magányosan a szilvesztert. Már most gondolkodhatsz, hogyan osztod meg a feladatokat. Rendezhetsz bulit, hívd meg a barátokat, vagy csak meghitten bújj össze a pároddal. A csillagok állása szerint emlékezetes este lesz.

Az Ikrek (május 21. – június 20.)

Ikrek jegyűként már ma csörgesd meg a legjobb barátokat, vagy küldd el nekik a szilveszteri bulimeghívókat. A Hold az év utolsó napján különösen támogat téged, hogy tökéletes, mégis laza és igazán vidám szilvesztert szervezhess. Az év utolsó napján minden összejön a jódkedvhez és persze az emlékezetes estéhez.

A Rák (június 21. – július 22.)

Rák jegyűként szilveszterkor igazán elemedben leszel. A Skorpió Holdnak köszönhetően magabiztosabb vagy, mint bármikor. Kapd fel a tánccipőket, és irány a legvidámabb buli! Nem fogod megbánni. Varázslatos pillanatok várnak rád ezen a szilveszter éjszakán.

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Oroszlán jegyűként talán alig várod már a szilvesztert, de az is lehet, még egyáltalán nem vagy óévbúcsúztató hangulatban. A csillagok állása szerint talán most az otthon melege csábíthat téged, talán szíved szerint magadhoz invitálnád a barátokat, de az is lehet, egyszerűen csak szerelmesen összebújnál a pároddal. Tedd, amit a szíved mond neked.

A Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Szűz jegyűként magad is meglepődsz, milyen népszerű lettél hirtelen. Talán máris több szilveszteri bulira kaptál meghívót, és azon morfondírozol, melyiket válaszd. Valójában mindegy. Bárhol is töltöd az idei szilvesztert, remekül érzed majd magadat, hiszen önfeledten bulizol a barátokkal. Megérdemled.

A Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Mérleg jegyűként a luxus, a minőség, a látvány híve vagy. Idén szilveszterkor megteheted, hogy a legpazarabb buliban köszöntsd az új évet. Hogy sosem érezted még magad ilyen boldognak, az is kétségtelen. Emlékezetes éjszakában lesz részed…

A Skorpió (október 23. – november 21.)

Skorpió jegyűként a Hold éppen a jegyedben jár, ami a hangulatodra is rányomja a bélyegét. Szóval, ha nem muszáj, ne kötelezd el magadat még, várj szilveszter napjáig, és a szerint dönts, ahogyan akkor érzed magadat. Ez lesz a legjobb választás.

A Nyilas (november 22. – december 21.)

Nyilas jegyűként nagyon szereted a társaságot, te egyetlen buliból sem hiányozhatsz. Idén talán mégis megtörténik, hogy otthon maradsz, és tévét nézel. Bárhogyan is dönts, a javadra szolgálsz, ha másért nem, legalább most igazán kipihented magadat.

A Bak (december 22. – január 19.)

Bak jegyűként most igazán elemedben érzed magadat. Nem véletlenül, hiszen a Nap és a Szaturnusz is a jegyedben járnak, és csodás fényszögeket vetítenek rád. Minden összeáll, hogy a barátokkal kötetlenül, lazán és igazán vidáman tölthesd 2018 utolsó napját. Használd ki a lehetőséget. Érdemes.

A Vízöntő (január 20. – február 18.)

Vízöntő jegyűként mindenképpen mozdulj ki otthonról szilveszter éjszakáján. Olyan pezsgő és vidám szórakozásban lehet részed, amire talán nagyon régen volt utoljára példa. Csak egyetlen dologra vigyázz: ne tölts fel a közösség oldalra a buliról készült szelfiket, mert másnap, kijózanodva nagyon megbánhatod…

A Halak (február 19. – március 20.)

Halak jegyűként ez a szilveszter nagyon más lesz, mint a korábbi években. Még most sincs késő, hogy összecsomagold a bőröndöket, és a pároddal kettesben elutazzatok. Valódi kaland, izgalmas új élmények várnak most rád. Állítólag ahogy végződik az óév, olyan lesz az új év. 2019-re nem is hangzik rosszul, igaz?

(via elite daily)