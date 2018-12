Napi horoszkóp 2018. 12. 29.: A szombat a számvetés napja

Nem kellene visszautasítanod egyetlen lehetőséget sem azért, mert az nem pont úgy néz ki, ahogy képzelted, vagy ahogy szeretted volna. Most fogadd el a rossznak tűnő lehetőségeket is. Ezek ugyanis segítenek megérteni, hogy melyek a valóban jó lehetőségek. Egy-egy rossz lehetőség rávilágít, mi a jó, és mit akarsz valójában.

Tudod mit? Ma írd meg, hogy hálás vagy, azoknak, akiknek hálás vagy. Írd meg, milyen sokat köszönhetsz nekik, és azt is, milyen hálás vagy, hogy egész évben segítettek neked. Persze ezt csak azoknak szabad megírnod, akiknek tényleg hálás vagy, és akik tényleg segítettek neked. Másoknak tilos ilyesmit írnod vagy mondanod.

Mit teszel akkor, ha egy barátodnak meg kell mondanod, hogy nem értesz egyet vele? Vajon meg tudod fogalmazni, vagy inkább megpróbálod megvárni, hogy magától is rájöjjön, valami nincs rendben? Ma érdemes őszintén és nyíltan kommunikálnod a szeretteiddel, különösen a barátokkal.

Rák

Időnként biztonsági mentésekre van szükséged. Arra, hogy elmentsd, elraktározd mindazt, amit elértél. A mai nap is pontosan erre való. Ma szedd össze az elismeréseket, az eredményeket, amelyeket kaptál. Szedd össze mindazt, amit elértél, és mutasd meg a világnak, hogy nagyon is eredményes éved volt. Akkor is szedd össze az idei eredményeidet, ha szerinted nincs sok!

