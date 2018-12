Az NLCafé Nagy Szerelmi Horoszkópja 2019 – Mit üzennek a csillagok, ha van párod, és ha még nincs?

KOS

Ha már van párod: Meglehetősen vehemensen indítod az új évet. Február közepéig kimondottan provokatív leszel. Ha nem akarsz vitasorozatot, érdemes visszafogni magad. Március 26. és április 19. között titkos hódító csábításának kéne ellenállnod. Ne menj bele. A boldogság és a harmónia szinte tökéletesen helyrebillen az életedben. Ez az, amit mindenképpen értékelj a párkapcsolatodban, mert így nem csak átmeneti vendég lesz nálatok a szerelem.

Ha még nincs párod: 2019 év legelején őrületes fordulatszámon pörögsz. A tempódat nem sokan bírják. Ha közelít valaki hozzád, lehet, épp emiatt pattan le rólad. Március 26. és április 19. között semmiképp se menj bele tiltott vagy titkos szerelembe. Hidd el, nem hálás szerep harmadiknak lenni. Az igaz szerelem tavasszal rád találhat. Akivel ekkor találkozol, tökéletesen illik hozzád, ráadásul szép is.

BIKA

Ha már van párod: Mindent el fogsz követni 2019-ben, hogy a béke tartós legyen köztetek, ami többnyire sikerülni fog. Február 14. és március 30. között számítanod kell rázósabb időszakra is, amikor szokatlanul ingerlékeny és türelmetlen leszel. Szólj előre a párodnak, legyen veled elnéző, és finoman emlékeztessen, még mindig egy hajóban eveztek. A szenvedély és a szerelem visszatér hozzátok október 3. után.

Ha még nincs párod: 2019-ben az idő neked dolgozik, szóval rohannod nem kell. Rád fog találni a szerelem, ha nem kapkodsz. Február 14. és március 30. között nem a türelem lesz a fő erényed. Október 3-tól minél több emberrel beszélgess, hiszen olyan találkozás vár rád, amiről elsőre nem derül ki, hogy ő az igazi. Csak hetekkel később kapcsolsz, hogy mennyire passzoltok egymáshoz.

IKREK

Ha már van párod: 2019 életed legszebb, legmeghatározóbb éve lehet párkapcsolati szempontból. Jupiter, a nagy szerencse bolygója azt ígéri, a kapcsolatotok komolyabb szakaszba jut. Összeköltözés, eljegyzés, házasságkötés kerül szóba. Ám számítanod kell néhány rázós napra is: május 27–31., június 4–14., június 21–26., augusztus 30. – szeptember 20. Kár lenne veszekedéssel, féltékenységgel mérgezni a szerelmeteket.

Ha még nincs párod: Ennél jobb esélyeid nagyon régen voltak, hogy megtaláld életed szerelmét. Szóval 2019-ben legyél nyitott és bizakodó! December 2. előtt olyan ember lép az életedbe, aki minőségileg jobbnak ígérkezik a korábbiaknál. Találkozásotok szenvedélyes, sőt regénybe illő lesz. Azonban erre ne számíts ezekben a napokban: május 27–31., június 4–14., június 21–26., augusztus 30. – szeptember 20.

RÁK

Ha már van párod: Jó dolgod van, mert Szaturnusz tartósítja a kapcsolatotokat. Megszoktad, elfogadtad, hogy ő nem olyan érzékeny, szentimentális, mint te. Pont így egészítitek ki egymást, persze ettől még vágysz a gyengédségre. Valaki megkísérthet téged június 9. és július 2. között. Nem érdemes belemenned, jobb, ha hűséges maradsz a szerelmedhez. Ha ezen túljutsz, helyre áll a béke benned és köztetek. Különösen november 26-tól tér vissza hozzátok a szerelem.

Ha még nincs párod: 2019-ben máshol kell keresned a szerelmet. Változtass felületet, módszert, hozzáállást. Ha ez nem egyértelmű számodra, kérdezd meg a barátaidat, ők mit tennének. Aggódnod nem kell, mert az idő és a sors neked dolgozik: Szaturnusz, Kronosz, az Idő ura és a nagy sors bolygója épp a párkapcsolat területén hat. Szóval lehet az a párkeresésed taktikája, hogy az időre, a sorsra bízod magad.

OROSZLÁN

Ha már van párod: Nem indul igazán fényesen 2019: január 21-én teljes holdfogyatkozás lesz, ami veszélyes a párkapcsolatodra. Vigyázz, mert a legapróbb összezördülésből szakítás lehet. Márciusban a Vénusz, a szerelem bolygója helyreállítja köztetek a harmóniát. Júliusban kerüld az önző és önérzetes megnyilvánulásokat. Ne bántsd meg a párodat, és akkor az év vége felé visszatér a régi szenvedély az ágyatokba.

Ha még nincs párod: Jobb lenne, ha nem januárban akarnád megtalálni a szerelmet, ugyanis a 21-i teliholdas teljes holdfogyatkozás végzetes lehet egy épp csak bimbózó kapcsolatra nézve. Márciusban sokkal jobbak az esélyeid, ekkor olyan emberrel találkozhatsz, aki valóban megdobogtatja a szívedet. Szépsége lenyűgöz és félelemmel tölt el: vajon ő is szépnek lát téged? Ezek az érzések az végén még megismétlődhetnek…

SZŰZ

Ha már van párod: 2019 elején ellaposodhat a kapcsolatotok, ha nem dobjátok fel valami szokatlannal. Február 10. után végre a párod kezdeményez, március végére pedig olyan szerelmesek lesztek egymásba, mint a kapcsolat legelején. Augusztus végén kezedbe veheted az irányítást. Fontold meg, mit szeretnél, jöhet esküvő, gyerek. Amit célul tűzöl ki, egy éven belül megvalósul…

Ha még nincs párod: 2019-ben a szerelem egén segítő és akadályozó konstellációk mutatkoznak. Legnagyobb segítőd Vénusz, a szerelem bolygója március 26. és április 19. között szép szerelmet ígér. A Jupiter december 2. előtt nehezíti a dolgodat, hogy megtaláld a párodat, nem mellesleg családi gondokat, feladatokat, ingatlanügyeket mutat, ami elvon a párkereséstől. Decembertől megoldódik minden, innentől fókuszálhatsz csak a szerelemre…

MÉRLEG

Ha már van párod: Január felfokozott indulatokkal kezdődik. A párod a szokottnál is türelmetlenebb és önzőbb lesz. Nem tudod megváltoztatni, de finoman jelezheted, amikor bántóan viselkedik. Amennyiben magadban tartod a sérelmeidet, valaki rést talál, és elcsábít augusztus végén. Tőled függ, belemész-e, vagy ellenállsz a kísértésnek. Az biztos, ez lesz a kapcsolatotok tűzpróbája.

Ha még nincs párod: Újév reggelén vagy egy szilveszteri after partyn összefuthatsz álmaid szerelmével. A kapcsolat intenzitása garantált, a tartóssága már kevésbé. Jobb, ha nem szaladsz előre gondolatban, mert csalódni fogsz. A másik csapda augusztus végén látszik, amikor könnyen szerelmi háromszögben találhatod magad. Nem ment fel, ha kezdetben nem tudsz róla, hogy ő nem független. Minél előbb szállsz ki, annál jobb.

SKORPIÓ

Ha már van párod: 2019-ben óvnod kell a kapcsolatodat, ha nem akarsz szakítani. Március 6-ától az Uránusz szétrobbanhat titeket, amennyiben „hajszálrepedés” van köztetek. Különösen kritikus napok a július 11. és 30., az augusztus 2. és 16., az október 7., 13. és 28., a november 24. és a december 22. Szóval egész évben éberen kell védened a párkapcsolatodat. Bánj most úgy a pároddal, akár a hímes tojással. Persze neki is tennie kell valamit, de hidd el, megéri.

Ha még nincs párod: Ha nem bírod a lomha embereket, a párodat ne cukrászdában, hanem edzőteremben vagy a futópályán keresd. 2019-ben váratlanul talál rád a szerelem. Március 6. után az Uránusz villámlásszerű találkozást ígér. Olyan lesz az egész, mint egy filmjelenet. Analizálás, elemzés helyett élvezd a pillanatot, és persze jól tennéd, ha nem hasonlítanád őt egyik exedhez sem.

NYILAS

Ha már van párod: 2019-ben akadnak a szerelemben rázós napok: május 27–31., június 4–14., június 21–26., augusztus 30. – szeptember 20. Ekkor tedd félre az önérzeted, ne sértődj meg semmin! És persze ne is csinálj féltékenységi jeleneteket, hidd el, nem érdemes. Végzetes lesz ugyanis, amint felüti a fejét a bizalmatlanság a kapcsolatodban. Helyette inkább kényeztesd a párodat úgy, mint a kapcsolatotok hajnalán. Ez rád is jó hatással lesz…

Ha még nincs párod: Szinte biztos, hogy 2019-ben rád talál a szerelem. December 2. előtt a Jupiter szenvedélyes és legális találkozást garantál. Bár május 27–31., június 4–14., június 21–26. és augusztus 30. – szeptember 20. között lesz néhány feszültebb napod is. Ezeken a napokon ne számíts sikerre. Vagy te, vagy a másik fél gyanakvó lesz, holott a múltra féltékenykedni teljesen hiábavaló. Mindkettőtöknek van múltja, nem igaz?

BAK

Ha már van párod: Rád lehet alapozni. A párod számára ez a biztonság megnyugtató. Ennek ellenére lesz néhány nap, amikor a párod kissé hisztisebb lehet: június 14., 16., 19. és 20., július 9., 14., 16., 17. és 21. Szerencsére az év hátralevő részében nem lesznek már feszültségek köztetek. Sőt, váratlan ajándék érkezhet egy közös gyermek személyében. Kérdés, hogy aktuális-e nálatok a gyerekvállalás. Ha még vagy már nem, akkor fogadjatok be egy kiskutyát.

Ha még nincs párod: Ugye nem hozzád hasonlóan fegyelmezett, szigorú társat keresel? Ugyanis igaz a mondás, az ellentétek vonzzák egymást. Ez beigazolódik 2019-ben. A nagy találkozásra igazán jó esélyeid nyílnak június 14-én, 16-án, 18-án, július 2-án, 11-én és 18-án. Ezeken a napokon legyél nyitott, de a többi napon se lógasd az orrodat. Közben Szaturnusz, a nagy sors bolygója segít neked…

VÍZÖNTŐ

Ha már van párod: Nem engedheted meg, hogy a család és/vagy az ingatlanügyek közétek álljanak 2019-ben. Március 6-tól Uránusz váratlan helyzetekkel frusztrál mindkettőtöket, ami komoly ürügyet jelent a vitákra. Pedig mindketten tudjátok, a veszekedés mennyire hiábavaló, semmi sem lesz gördülékenyebb tőle. Szóval emlékeztesd magadat és a párodat is, hogy ti mégiscsak egy csónakban eveztek. Csak így előzhetitek meg a szakítást.

Ha még nincs párod: Napként kell ragyogjon, aki a párod akar lenni. Muszáj, hogy feltűnő jelenség legyen. A találkozásra legkitűnőbb esélyed augusztus 1-én és 14-én nyílik. Közben Uránusz olyan helyzetet ígér, ami váratlanságával meseszerű. Megint beigazolódik, az élet a legjobb történetíró. Szóval ne akard megtervezni a találkozásotok pillanatát! Bárhol összefuthattok, strandon, benzinkúton, bevásárlóközpontban…

HALAK

Ha már van párod: Ha 2019-ben nem a karriered építése élvez prioritást, nem lesz összezördülés köztetek. Tudd előre, szinte minden vita forrása a te ambíciódból fakad. Ennek szellemében hatékonyan tehetsz ez ellen. Párod extra figyelmet igényel augusztus 18. és október 3. között. Kényeztesd, mert rosszul fogja viselni az elhanyagolást. Év végén jót tenne a kapcsolatotoknak egy közös utazás. Ki ne hagyd!

Ha még nincs párod: 2019-ben jobban motiválhat a hivatásod építése, mint a párod megtalálása. Pedig lesznek jelentkezők augusztus 18. és október 3. között. Kérdés, bárki képes-e felkelteni a figyelmedet. Az új évben a szokottnál is finnyásabb leszel, mindenkiben találsz valami kivetnivalót. Nem baj, csak az maradjon, aki minél több kritériumnak megfelel. Ezek után már csak abban bízhatsz, hogy a szimpátia kölcsönös…