Horoszkópod elárulja, mi a karmikus feladatod

Egy réges-régi legenda szerint Isten 12 gyermeket küldött a Földre, mindegyiküknek adott egy ajándékot, melyet át kellett adniuk az itt élőknek. Az ajándékok tulajdonságok voltak, amelyeket csillagjegyek szerint kellett kiosztaniuk. Minden csillagjegy szülötte kapott egy csak hozzáillő erőt, amellyel karmáját sikeresen teljesítheti, persze csak akkor, ha használja is.

Kos – becsület és vezetői képesség

A Kosok általában fiatal, éretlen lelkek. Elmúlt inkarnációjában a Kos önfeláldozó életet élt, ezért léleknyomai haragot hordoznak, talán egy elesett katona dühét. Fiatal korában a Kost elválasztják vágyai a kollektívtől, ezért néha nagyon önző. Egész életében azt tanulja, hogyan engedjen makacsságából, hogyan csiszolódjon bele a világba anélkül, hogy elveszítené saját identitását. Amikor eléri az érettséget, már tudja kezelni saját energiáit, nem pazarolja feleslegesen. Tud nemet mondani, ugyanakkor szívesen vállal önkéntes feladatokat, és nem vár jutalmat értük. A harag kioldódik benne, bátor, elszánt vezéralakként vezet másokat jó dolgok irányába. Tele van jobbnál jobb ötletekkel, és el is hinti azokat. Ő tulajdonképpen mindennek az elindítója, aki nem vesz részt a megvalósításban aktívan, csak beindítja, mint egy motort. És pontosan ennyit várnak tőle a többiek, felnéznek rá, és várják a vezetését.

Bika – erő és türelem

A Bika nagyon befolyásolható életet élt ezt megelőzően. Ezért nem természetes számára az elköteleződés, és ezért nem meri átadni magát sokáig az érzelmeinek. Félelmek irányítják a vágyak helyett. Ezt sokáig nem érti, csak szenved amiatt, hogy kínos lassúsággal tudja elengedni a múlt sérelmeit, és végtelenül nehezen hoz meg konkrét döntéseket. Ebben az életben legnagyobb feladat kényszeríteni a tudatát, hogy adja át az irányítást a szívének. Jelenlegi inkarnációjának célja a „magvető, majd arató”, azaz teljesen új dolgokat építeni fel. Ötlettől a működéséig. Az anyagi világban gyűjteni és okosan használni azt. Rendkívül fontos számára a lakás, az otthon. A ház nem lehet üres… Annak ellenére, hogy a szereti a pénzt és a kényelmet, a családi értékek a fő terület, amit létre kell hoznia, ha sikeresen akarja teljesíteni karmáját.

Ikrek – a könnyen barátkozás képessége

Az Ikrek az intelligencia fejlesztésén fáradozik a leginkább. Rengeteg kérdés van benne, válaszok nélkül. Hatalmas hangsúlyt fektet a tanulásra, a tájékozódásra. Gyakran fennálló problémája a választás. Kételkedik ha kell, ha nem. Pedig a helyes választástól függ minden, szó szerint minden! Mivel tele van kérdéssel, művészi szintre fejlesztette kommunikációt. Fizikai testének nagy szüksége van a sportra, a természet közelségére. Elméje alkalmas nyelvtanulásra, filozofikus gondolkodásra. Karmikus küldetése, hogy terjessze az általa felhalmozott információt. Talán ez a titokzatos oka nyugtalanságának. Folyton úgy érzi, nem lesz elég ideje, hogy egyetlen élet alatt megkapja a válaszokat. Ezért jól teszi, ha sokat utazik és távoli horizontokat fedez fel. Ezt teheti fizikálisan, de mentálisan is. Növekednie kell szellemileg, lelkileg. Meg kell tanulnia, hogy ne a múltban éljen, hiszen ragyogó képességeinek köszönhetően képes visszaemlékezni bármire, ha fel kell idéznie onnan valamit.

Rák – családcentrikusság és fejlett érzelmek

A Rák rendkívül óvatos és titokzatos, mint a páncélfedél alatt élő névadója. A legcsekélyebb veszélyre is könyörtelenül támad. Haladó szintű tudatossággal a Rák heves érzelmeket mutat, mert folyamatosan keresi a lehetőséget a kreatív önkifejezésre, amire kevesli az alkalmat. Élete legfőbb célja és karmikus feladata is egyben a szeretet és az együttérzés kimutatása és tanítása. Mindig megtalálja a rászorulókat, és szereti magát körülvenni ilyen emberekkel. Imád támogatni másokat, különösen a szeretteit. Mégis nagyon fontos számára, hogy kiterjessze a szeretetét egyre szélesebb körben. Szeretné mások éhségét csillapítani minden tekintetben, fizikailag és lelkileg is. Minél jobban képes kielégíteni a rászorulók igényét, a Rák annál boldogabb. Családcentrikus ember, aki mellett összes hozzátartozója biztonságban érezheti magát, és persze szeretve. Amin dolgoznia kell: sokkal jobban hallgatni arra a bizonyos belső hangra. Tényleg nem hazudik.

Oroszlán – kreativitás és ötletek

Az Oroszlánnak vezetést kell tanulnia, hogy létrehozza saját magát mint olyan személyt, aki erős, nagylelkű, és védi a gyengéket. A kreativitást is tanulja az élet minden területén, még a szerelemben is. El kell sajátítania az érzést, hogyan adja magát át a kapcsolatainak. Az Oroszlán hatalmas belső erővel jön a világra. Utolsó megtestesülésében olyan ember volt, aki senkire sem támaszkodhatott. Ezért már tudatra ébredése kezdetén ösztönösen tudja, hogyan hozzon létre dolgokat a saját erejéből. De mielőtt ez bekövetkezik, le kell küzdenie magában az apátiát és nemtörődömséget. Továbbra is tendencia marad életében a korábbi inkarnáció sérülése, aki sajnálta magát a segítők és barátok hiánya miatt. De jelenlegi életében az Oroszlánnak számos barátja lehet, szívesen társulnak hozzá az élet minden területén, ami még jobban felerősíti képességeit. Az örök magány érzése csak még jobban felszínre hozza erejét Az Oroszlánok nem szeretik a másodosztályú dolgokat, energiáikat csak igen ambiciózus és anyagilag is hasznos projektekre fordítják.

Szűz – tiszta gondolkodás és elemzőkészség

A Szűz úgy áll az emberek előtt, mint egy emlékeztető, hogy szükséges gondoskodnunk a lelkünk templomáról, a testünkről. Veleszületett érzés, hogy jól gondoskodik a testéről, nem hanyagolja el magát, tudja, fontos a szervezetét karbantartania, hogy a legjobbat hozza ki az életéből. Múltbeli életében a Szűz fontos képviselője lehetett az orvostudománynak és gyógyításnak, ezért fontosnak tartja, hogy ne halványuljon el a többi ember előtt sem az együttérzés és a segítőkészség. Fantasztikusan tisztán gondolkodik. Racionális elméje folyton elemez, keresi a hibát és azt, hogyan lehetne kijavítani. Igaz ez minden dologra. Tökéletesíteni akar maga körül mindent, ezért túlzottan precíz mások számára. Mivel ennyire törekszik a tökéletességre, túlzottan kritikusan nézhet másokat. A Szűz legfontosabb karmikus feladata, hogy legyen elnéző mások gyengeségeivel szemben.

Mérleg – béketeremtő képesség és őszinteség

A Mérleg utolsó megtestesülése társadalmi szerep volt, amelyben megértette a kapcsolatok mechanizmusát. Ösztönösen érzi, hogyan lehet hatékonyan törekedni a kölcsönös megértésre, megbékélésre. Most képes kamatoztatni ezt a tanulási folyamatot, mert bölcsességgé alakultak tapasztalatai. Jelenlegi életébe sok olyan embert gyűjtött be, akik felé karmikus adóssága van. Minél inkább a saját javát keresi, annál jobban kockáztatja megszerzett tapasztalatait az előző életéből. Mérlegként nem könnyű missziója van: kertelés nélküli őszinteséggel nyitni fel mások szemét. A rengeteg szeretet, amit kapott, segít, hogy mindezt hatékonyan, kedvesen tegye. Belső harmóniája segíti, hogy az emberekre jellemző fejlődés-hanyatlás zsákutcájában is rendben van lelkileg. Legfontosabb karmikus feladata, hogy dolgozzon kapcsolatai minőségén, jobban figyeljen mások véleményére.

Skorpió – képesség a pusztításra a teremtés érdekében

Ez az állatövi jegy szembesül a legnehezebb karmikus leckével. Korábbi inkarnációja bővelkedett kudarcokban, teljességgel kiszámíthatatlan élete volt, tele változásokkal, amelyek általában nem hozták meg gyümölcsüket. A Skorpió személy emlékszik lélekszinten ezekre a keserves tapasztalatokra, és kész azonnal felégetni, megtisztítani maga előtt az utat. Persze ebben az életében is „kihúzzák alóla a szőnyeget” alkalmanként, amiért állandó védekező tartásban van lelkileg, de sokkal kevesebbszer történik ez meg vele, mint másokkal. Előző életeiben a Skorpió sokszor égette meg magát, ezért most egy teljesen új értékrend szerint él. Előbb-utóbb minden Skorpiót megérint valamilyen misztikus esemény, ami segíti karma feladatai megoldásában. Lelki megújulásokra képes, nyitott szellemmé vált. Mivel belelát mások fejébe, nagyon nehezen bocsátja meg az árulást, kétszínűséget, hazugságot. Ez pedig magányhoz vezet, ha nem figyel fel erre. Fontos karmafeladata, hogy ne álljon bosszút sérelmeiért.

Nyilas – végtelen bőség és összpontosítás

A Nyilasnak nagyon sok nehézsége volt előző életeiben az együttműködés terén. Folyamatosan elszigetelten élt, mert megingott másokban a bizalma, és nem volt képes feldolgozni azt. Gyakran abba a hibába esik jelen életében, hogy elkerüli a felelősséget, minden esetben a szabadságot keresi. A Nyilas a tudás fényét, egyfajta lelki üzenetet közvetít kortársainak. Ahol megjelenik, oda fényt és reményt visz, ha karmája szerint él. Már nem viselkedik úgy, mint egy elefánt a porcelánboltban, tapintatosabb, és minden kérdést több oldalról jár körbe. Kíváncsi mások véleményére, és figyelembe is veszi azt. Bármilyen területre összpontosít az életébe, erőfeszítései sokkal gyümölcsözőbbek, mint más csillagjegyek képviselőinek. Mivel a szabadság élete legfontosabb eleme, tele lehet befejezetlen ügyekkel. Élete második felében megérti azt is, hogy a világ nem az, aminek hitte. Felismeri, hogy a negatív tulajdonságok, melyet másoknak tulajdonított, sajátjai, amiket nem fogadott el vagy nem értett meg magában. Karmikus leckéje, hogy helyreállítsa magában az emberekbe vetett hitét, bizalmát.

Bak – szívósság, fejlett igazságérzet

A Bak elég nagy karmát halmozott fel előző életeiből. Elmúlt inkarnációiban magas kasztrendszerekhez tartozott, ahol tiszteletnek és megbecsülésnek örvendhetett. Ennek eredményeként mostani földi megtestesülésének fő motívuma a törekvés a presztízs- és státuszszerepek elérésére. A Bak férfi számára nehéz lehet helytállni a munkájában, nehezen birkózik meg a nagy felelősséggel, de szeret vezető szerepbe kerülni. Elég fösvény érzelmileg, előző életeiben gyakori volt, hogy csak társadalmi helyzetének javítása érdekében házasodott, szeretet nélkül. Jelen életében meg kell tanulni elfogadni a nőiesebb szerepet is, egyfajta karmikus átmenetet hozni létre magában ezzel. Életének előrehaladtával érzékenyebb lesz. Úgy tűnik, a kor előrehaladtával a Bak egyre energikusabbá válik. Karmikus feladata, hogy ne keményedjen meg, legyen fogékony a változásra, érzelmekre, különben könnyen aszkéta lehet élete végére.

Vízöntő – függetlenség, szabadság

A Vízöntő előző életeiben forradalmi alkat volt, akit az egyenlőség és igazságosság eszméje fűtött. Imádta kifejteni a véleményét és rombolni a korlátozó hiedelmeket maga körül. Jelen életében is fontos számára, hogy átadja másoknak a szeretet, szabadság és új tudás témakörében született meglátásait. Ha a Vízöntő egészséges lélekkel él, képes is forradalmi változásokat létrehozni a világban. Folyamatosan az új lehetőségeket keresi, és meg is találja azokat. Független, szabad szellemével képes maga mellé állítani azokat, akik támogatják elméleteit, és örömmel hangoztatják a tőle hallottakat. A Vízöntőt nem korlátozzák mások, mert erős belső tartása van. Fontos célja, hogy felszámolja a rosszat és a helyére állítsa a jót. Nem szereti az ellentmondást, ezért karmikus feladata, hogy mások érdekeit, meglátásait is figyelembe vegye, és beépítse elképzeléseibe. Ajándékait főként azért kapta, hogy mások érdekeit szolgálja vele.

Halak – médiumi képességek, megértés

A Halak kapta az egyik legnehezebb, de legszebb feladatot. Elmúlt életeiben sokszor kapták boszorkányságon, mert mindig is vonzódott a misztikumhoz, az okkult megfejtésekhez, mindenhez, ami a valóságon túlmutat. Ezek a meghurcoltatások nem múltak el nyomtalanul, ezért lehet, hogy a Halak jegyű ember fél kibontani jelen életében ezt a témakört magában. Ez pedig megakadályozza a növekedésben, gátolja a tisztán látását, amely könnyen vezethet depresszióhoz, szenvedélybetegségekhez. Pszichés függőségek, függés másoktól, bűntudat, önállótlanság, mind visszavezethető arra, hogy nem mer felébredni az álomból. A Halak egyik legfontosabb karmikus feladata feldolgozni ősi szenvedéseit, és megszabadulni a korlátaitól. Ez azt is jelenti, hogy használja múltbeli tapasztalatait, és vegye fel küldetését, merjen leásni a dolgok lényegéig. Intuíciója rendkívül erős, amire hallgatnia kell. Ha képes leküzdeni az ezzel kapcsolatos ellenállását, remek szellemi vezetője lehet másoknak, hiszen végigjárta azt a rögös utat, amelyen megértette mások szenvedéseit is, és ennél hatékonyabb eszköz nincs a tanításban.