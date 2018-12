Napi horoszkóp 2018. 12. 25.: A karácsonyi varázslat napja

Az álmaid fontosak. Az álmaidhoz ragaszkodnod kell. Sőt! Az a legjobb, ha nem is osztod meg olyanokkal, akik nem tisztelik azokat. Ha valaki csak azt akarja bebizonyítani, hogy az álmod alkalmatlan a megvalósításra, nem méltó, hogy beszélj neki az álmaidról.

Ikrek

Az egész napot töltheted azzal, hogy játszol a gyerekekkel. Könnyen lehet, ez most sokkal jobb program is, mint, hogy felnőttekkel legyél. Könnyen lehet, a gyerekekkel töltött idő alatt felnőtt életed kérdéseire is választ kapsz. Vagy legalábbis némi ötletet a megoldáshoz.

