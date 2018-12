Az NLCafé Nagy Egészséghoroszkópja – 2019

KOS

Kos jegyűként szerencsésnek érezheted magad 2019-ben, mert Jupiter, a Nagy szerencse bolygója december 1-ig szerencsés fényszöggel vigyáz rád. Tehát bármi történik, biztos lehetsz benne, boldog lesz a vége. Nagy lendülettel kezded az új évet, ami testhezálló. Ám lesznek olyan napok, amikor óvatosnak kell lenned: január 21-én, február 2-án, március 21-én és április 19-én. A nyári forróságban mindenképpen védd magad a napszúrástól! Szeptemberben kritikus hetekre kell számítanod, ekkor még inkább vigyáznod kell az egészségedre. Az emésztéseddel adódhat probléma, ezért érdemes változtatnod az étkezési szokásaidon, hogy év végére ismét makkegészséges lehess.

BIKA

Bika jegyűként 2019. március 6-a vízválasztó nap lesz az életedben. Előtte vihar előtti csendet érzékelhetsz, mintha téli álmot aludnál. Gyűjts erőt, hogy kibírd, ami ez után jön! Március 6-án az Uránusz belép a Bikába, és igencsak próbára tesz téged. Idegesebb és ingerültebb lehetsz, főleg amiatt, ami váratlanul, szándékod ellenére változik. Az egészséged, a közérzeted attól függ, hogyan tudod kezelni ezt az extra stresszt. Meg kell tanulnod kivédeni az irritáló dolgokat. Július, augusztus, október és november látszik az egészséged szempontjából a legrázósabbnak. Vajon mi segíthet? A citromfű tea, a jóga, a transzlégzés, a mozgás, a meditáció, a szerelem? Abszolút tőled függ…

IKREK

Ikrek jegyűként 2019-ben meglehetősen sokféle hatás ér majd téged, amire érdemes előre felkészülnöd, hogy fel is tudd majd dolgozni. Te élvezed, amikor zajlik az élet, de ezúttal a jóból is megárt a sok. Valójában az egészségeddel az égvilágon semmi baj nem lesz. csupán a kimerültséget kell kezelned. Csak akkor robbansz le, amikor a sok élményt, a sok embert, a sok tapasztalatot nincs időd megemészteni. Ilyen szempontból legkritikusabb napok: május 27-31., június 4-14., június 21-26., augusztus 30-szeptember 20. Ezekben az időszakokban vigyázz magadra, legyél minél többet a friss levegőn, pihenj, amennyit csak lehetséges. De nem kell otthon ülnöd, sőt, utazz, kirándulj, gyűjtsd az élményeket!

RÁK

Rák jegyűként már 2019 legeleje frusztráló lehet a munkád miatt, ami könnyen megbetegíthet, ha nagyon a szívedre veszed. Ezt úgy tudod elkerülni, hogy emlékezteted magad, a munkahelyed nem az otthonod, a kollégáid pedig nem a családod. Tavasszal utazhatnál, tanulhatnál, hiszen mindkettő jó hatással lesz rád. Vállald be egészen nyugodtan. Óriási szükséged lesz a pihenésre, a szabadságra a következő napokban: 2019. május 27-31., június 4-14., június 21-26. és augusztus 30-szeptember 20. Amennyiben nem adsz magadnak időt, tartósan ágynak eshetsz. Szóval érdemes komolyan venned a horoszkóp tanácsait. Év végéhez közeledve egyre erősebbnek érzed magad, főleg, ha beiktatod a rendszeres mozgást az életedbe.

OROSZLÁN

Oroszlán jegyűként semmi okod nem lesz panaszra 2019-ben. Úgy tűnik ez lesz életed egyik legfenomenálisabb éve, amit elsősorban a Jupiternek köszönhetsz. A Nagy Szerencse bolygója a Nyilasban tartózkodva december 1-ig életerőt, lelkesedést, kreativitást, vállalkozó szellemet és szerencsét hoz neked. Pontosan ezek hajtanak téged előre, amikor ilyen lendület visz, nincs időd betegeskedni. Tudd, hogy ilyenkor kimondottan jó hatással leszel a környezetedre is. Persze akadnak azért próbára tevő napok, mint amilyen a július 30., az augusztus 15-16., az október 28. és a november 24. Utóbbi két nap forrása a munka és a magánélet összeegyeztetésének problematikája. Sok változás lesz a munkádban, ami idegesíthet, és legyengíthet, ha hagyod.

SZŰZ

Szűz jegyűként 2019-ben arra törekszel, hogy minél több dolgot megtervezhess előre. Neked a biztonság egyenlő a tervszerűséggel, és bizony pontosan ebbe rondít bele az Uránusz, amely március 6-án a Bikába lépve teszteli a rugalmasságodat. Aggodalomra semmi okod, mert jó fényszöget kapsz. Azonban lesznek olyan napok, amelyeket kifejezetten fárasztónak érzel, és ezek okot adhatnak gyengélkedésre: április 27., május 5., június 10., szeptember 8., 10., 12. és 14. A kimerültséget sok kis praktikával kezelheted: több pihenés, a megerőltető kerti munka, a takarítás helyett élmények, közös családi programok. Akkor tudsz vigyázni magadra, ha megengedsz, beiktatsz az életedbe valamilyen kényeztetést is.

MÉRLEG

Mérleg jegyűként évek óta hallod, hogy magaddal kellene törődnöd, és ne másokat pátyolgass, hanem önmagadat. Ez a kulcsa a 2019-es évednek. A bolygók szó szerint megkönnyebbülést jeleznek, ami azt jelenti, hogy kapacitásod szabadul fel. Így végre több időd jut magadra. Bolygód, a Vénusz március 1-től április 19-ig és május 15-től július 2-ig remek fényszögekkel, remek formába hoz téged. Persze lesznek olyan napok is, amikor vigyáznod kell magadra, az egészségedre: január 21-én, február 2-án, június 16-án és 20-án, július 9-én és 14-én, október 7-én, 14-én és 27-én, valamint november 5-én. Az őszi időpontok mind családi ügyek miatti aggodalomból erednek. Optimistábban kéne majd venned ezeket.

SKORPIÓ

Skorpió jegyűként 2019-ben valójában időd sem lesz az egészségeddel foglalkozni, leköt ugyanis a pénz és a szerelem. Ez teljesen rendben van, ha közben nem betegíted meg magadat. Elképesztő elánnal indítod az évet, ami nagyon fellelkesít, a nagy sietségből, kapkodásból könnyen adódhat baleset. Úgy tűnik, nem lesz súlyos, de a banális sérülés is bosszantó, mert kivon a forgalomból. Különösen veszélyes napok 2019-ben: július 11. és 30., október 28., november 12. és 24. Ez a pár nap elhanyagolható a 365 naphoz képest. mégis ezeken múlik a kondíciód. Ezzel párhuzamosan a szerelmi életed igencsak aktív, sőt viharos lesz, ami nagyban befolyásolja a közérzetedet. Érdemes számolnod ezzel is.

NYILAS

Nyilas jegyűként Jupiter a te bolygód, amely 2019-ben a helyzet magaslatán lesz. Vagyis te is. 2019. december 1-ig a Nyilasban fantasztikus erőforrásként működik. Olyan leszel, mint egy erőmű, ami annyi energiát termel, hogy abból még a környezetednek is bőven jut. Természetesen ezt nem szabad elherdálnod. A túlzásoktól mindenképpen tartózkodj, hiszen a sok evés, ivás, fizikai és szellemi terhelés visszaveti a lendületedet. Jönnek nehezebb napok is 2019-ben, ezek: május 27-31., június 4-14., június 21-26., augusztus 30-szeptember 20. Párkapcsolati problémáid is adódhatnak, amelyek túlságosan elszívják az életerődet. Nem szabad engedned, hogy az érzelmek totál lemerítsenek. Vigyázz magadra! Belőled csak egy van.

BAK

Bak jegyűként az égvilágon semmi bajod nem lesz 2019-ben. Egyetlen nagy témakör nyomaszthat: a titok, titoktartás, diszkréció, erkölcs, tisztesség. Ezek olyan fogalmak, amelyek a te értékrendedben kiemelt helyen állnak. Most is legyen így! Valószínűsíthetően pontosan olyan kísértés elé nézel, ami éppen ezeket az értékeket teszi próbára. Talán titkolt szerelmet, törvénytelen ügyet sodorhat eléd az élet. Alakuljon bárhogyan, mindenképpen be kell tartanod az erkölcsi kereteket, máskülönben bele fogsz betegedni. Különösen kritikus időpontok 2019-ben: május 27-31., június 4-14., június 21-26., augusztus 30-szeptember 20. Sokat segít, ha előre tudod, és felkészülhetsz minderre, mert így valójában okafogyottá válik.

VÍZÖNTŐ

Vízöntő jegyűként bolygód, az Uránusz 2019. március 6-án ismét belép a Bikába, ami a 2018. májusa és novembere közötti félbehagyott ügyeket éleszt fel. Tutira nem leszel lelkes, mert sokszor fogod úgy érezni, nem te irányítod az eseményeket. Ha ebbe belefeszülsz, garantáltan lerobbansz. Az a legjobb, ha tudomásul veszed, akadnak az életedben olyan periódusok, amikor nem tőled függ a dolgok alakulása. Ez a bölcs hozzáállás az ellenszered. Rázós napok 2019-ben: július 11. és 30., augusztus 2. és 16., október 7., 13. és 28., november 24. és december 22. Igyekezz ekkor a lehető legrugalmasabb lenni, főleg családi ügyekben, innen jöhet ugyanis a provokáció.

HALAK