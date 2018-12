Karácsonyi angyalhoroszkóp: csilingelnek az angyalok

Kos

Mihály arkangyal segít neked, hogy ez a karácsony olyan nyugodt legyen, amilyen nyugodt csak lehet. Egyszerűen csak add át a feszültséget Mihály arkangyalnak, és bízd rá a családi nehézségek megoldását is. Ne felejtsd el, nem kell küzdened a családtagjaiddal.

Bika

Sandalfon arkangyal segít meghitt ünnepi hangulatot teremteni neked, és segít abban is, hogy ez a karácsony a lehető legszebb és legjobb legyen a számodra. Sandalfon arkangyal megnyugtató jelenléte most minden családtagodra jól hat, és békét teremt köztetek.

Ikrek

Gábriel arkangyal specialitása kommunikáció, és az, hogy oda is megértést vigyen, ahol csak félreértések vannak. Gábriel arkangyal most segít abban, hogy jól megértsétek egymást a családtagjaiddal, és segít abban is, hogy ezúttal valódi béke és harmónia lehessen köztetek.

Rák

Zadkiel arkangyallal közösen visszaidézhetitek a gyerekkori karácsonyokat, és megidézheted azt a hangulatot is, amelyet szeretnél megmutatni a gyerekeidnek. A karácsony a varázslat időszaka, és ebben a karácsonyi varázslatban neked is lesz szereped. Te vagy a gyerekek számára az igazi karácsonyi varázsló.

Oroszlán

Raziel arkangyal most megmutatja neked a megoldást egy olyan helyzetben, amelyben nem tudod, mit tegyél. Talán egy utolsó pillanatos ajándék választásában segít neked, talán abban, hogy a lehető legjobban sikerüljön megszervezni a karácsonyi rokonlátogatásokat. Most bármiben kérheted a segítségét.

Szűz

Raquel arkangyal segít neked olyan szeretetteli hangulatot teremteni a családban, amilyet mindig is szerettél volna. Raguel arkangyal a harmónia angyala, az az angyal, aki minden helyzetben képes harmóniát teremteni. Most a családodnak szüksége lesz erre a harmóniateremtő trükkre, és Raguel arkangyal jelenlétére is.

Mérleg

Sámuel arkangyal segít neked megtalálni a legjobb megoldást arra a karácsonyi problémára, amellyel csak a napokban szembesülsz. Nyugalom, ez csak apróság. Egy olyan apróság, amelyet könnyedén megoldasz Sámuel arkangyal segítségével. Hidd el, minden helyzetre van egy okos megoldás még karácsonykor is.

Skorpió

Uriel arkangyal rávilágít arra, amit most tenned kell. Könnyen lehet, Uriel arkangyal pontosan azt mutatja meg neked, hogyan átalakíthatod a család karácsonyi szokásait, és hogyan érdemes új hagyományokat teremtenetek az új családtagokkal, akik csak mostanában érkeztek hozzátok.

Nyilas

Haniel arkangyal pontosan tudja, milyen nagy szükséged van, hogy szeretetteli, szelíd és békés energiák vegyenek körül karácsonykor. Haniel arkangyal segítségével csupa szeretetteli harmónia lesz körülötted, és biztos lehetsz abban is, hogy mindenkivel megtalálod a hangot.

Bak

Zsofiel arkangyal örömtelivé és vidámmá teszi a karácsonyt. Talán most túl sok a feszültség benned, vagy inkább szomorkás vagy az év végén. Zsofiel arkangyal segít, hogy elengedhesd a feszültséged, a bánatodat, a negatív érzelmeidet, és teljes szíveddel megérkezhess a karácsonyi csodába.

Vízöntő

Őrangyalod csodálatos jelenléttel támogat téged életed minden napján. A karácsonyi időszakban sokkal jobban érezheted az ő jelenlétét, ezért most érdemes lehet többet beszélgetned vele. Most érdemes elmondanod az összes kérésedet az őrangyalodnak, és érdemes minden gondolatodat megosztanod vele.

Halak

Jeremiel arkangyal segít megérteni, hogy ki, mit és miért mond a karácsonyi rokonlátogatások alkalmával, és segít abban is, hogy a lehető legszeretettelibb események történjenek veled ezen a héten. A feszültséget nem érdemes másokra hárítanod, egyszerűbb, ha Jeremiel arkangyalnak adod át.