Karácsonyi heti horoszkóp 2018. december 24-30.: Teljen csodaszépen az ünnep

KOS

Hétfőn próbálj új hagyományt teremteni! Idén teljen a karácsony nézeteltérés nélkül. Csak hétfőn lesz egy rázós Hold-Uránusz fényszög. Kedden és szerdán már neked kedveznek a tüzes jegyekben járó bolygók: Hold, Jupiter, Merkúr, Uránusz. Tele leszel vidámsággal, a humorod mindenkit felderít. Csütörtök és péntek munkanap a két ünnep között, a föld dominanciája ugyanakkor fegyelmezetté és hatékonnyá tesz téged. Az év utolsó hétvégéje sértődéssel telhet – a Mérleg Hold szerint valaki ugyanis megtámadva érzi magát.

BIKA

Felemás napok várnak rád ezen a karácsonyi héten. Hétfőn a meghittség kis szomorkodással keveredik. Kedden és szerdán a tüzes jegyekben járó bolygók (Hold, Jupiter, Merkúr, Uránusz) aktivitást és energiát hoznak, a sok finom ételt és italt le kellene mozognod. Egy nagy séta vagy szánkózás után sokkal könnyebbnek fogod érezni magad. A csütörtököt és a pénteket imádni fogod, mert a föld jegyekben járó bolygók (Szűz Hold, Bak Nap, Szaturnusz és Plútó) remek fényszögei sikert ígérnek. Hétvégén az egészséged megőrzése legyen a legfontosabb.

IKREK

Hétfőn még kérdéses, de kedden már biztos, hogy sokat fogsz nevetni. A humort, a jókedvet a tüzes jegyekben járó bolygóknak – Hold, Jupiter, Merkúr, Uránusz – köszönheted. Lehetnek szép díszek, csodás fények, drága ajándékok, finom ételek, de ha nincs mosoly, akkor az egész karácsonykor nem sokat ér. Csütörtökön és pénteken gyorsan haladsz a feladataiddal akár dolgozol, akár nem, amit a föld dominancia hoz magával. Hétvégén elemedben leszel a Mérleg Hold szerint. Kezdhetsz készülődni a szilveszterre.

RÁK

Nem panaszkodhatsz, számodra már az előző hét is jól végződött, és remekül indul 2018. utolsó hete is. Igaz, hétfőn egy fránya fényszög ürügy lehet a sértődésre, de nem érdemes fertőzni ezzel a jó hangulatot. Kedden és szerdán optimizmust hoznak a tüzes jegyekben járó bolygók: Hold, Jupiter, Merkúr, Uránusz. Csütörtökön és pénteken a nyugalom angyala száll meg. Ez akkor is jó, ha dolgoznod kell, és akkor is, ha nem. Hétvégén a Mérleg Hold szerint semmi kedved kimozdulni. Szilveszter előtt jót tesz az otthon melege.

OROSZLÁN

Hihetetlen, de igaz, kedden és szerdán nem lehet bírni veled. Mérhetetlen sok energiád lesz, amit a tüzes jegyekben járó bolygóknak – Oroszlán Hold, Nyilas Jupiter és Merkúr, Kos Uránusz – köszönhetsz. Fordítsd ezt az energiát jóra. Lehet, éppen karácsonykor van szüksége valakinek segítségre, ami nem várhat a két ünnep között. Hét közepén a pénzt fogod számolgatni, jól teszed, mert nem lenne helyes, ha elszabadulnának a pénzügyek. Hétvégén mehetnéked lesz, ezért érdemes elutazni, kirándulni, vendégeskedni vagy egyszerűen csak nagyot sétálni…

SZŰZ

Szívmelengetőnek ígérkezik a hétfő a Rák Hold szerint. Kedden és szerdán tüzes jegyekben járó bolygók – Hold, Jupiter, Merkúr, Uránusz – téged is felélénkítenek. De jó, ha jut időd egy kis lustálkodásra is. A két ünnep között, csütörtökön és pénteken biztosan elemedben leszel. A föld jegyekben járó bolygók – Bak Nap, Szaturnusz és Plútó, Szűz Hold – kitűnő fényszögei szerint kitűnő formában mindent megoldasz. A hétvégén mértékletesen szabad költekezned. Ne vegyél meg semmi felesleges holmit szilveszterre, mert tuti, hogy meg fogod bánni…

MÉRLEG

Hétfőn ne vedd magadra mások feszkóját! Mindenkinek jobb lenne, ha észre sem vennéd a provokációt, keddre úgyis elillan minden. Csupán egyetlen napot kell kibírnod. Karácsony másik két napja sokkal vidámabbnak látszik, akkor is, ha váratlan vendég toppan be hozzád. Meglátod, derűt hoz magával. Csütörtökön és pénteken ne kíméld magad, a föld jegyekben járó bolygók szerint (Nap, Hold, Szaturnusz, Plútó) nagyon is jól bírod a strapát. A hétvégét elronthatod a sértődéssel – a Mérleg Hold miatt mindent könnyen vehetsz támadásnak. Inkább ne tedd.

SKORPIÓ

Szerencsés vagy, mert az a kiváló víz bolygóháromszög, ami az elmúlt hét végét megszépítette, még hétfőn is hat rád, ettől pedig mindent szebbnek látsz. Kedden és szerdán a tüzes jegyekben járó bolygók (Hold, Jupiter, Merkúr, Uránusz) azt tanácsolják, gyújts gyertyát. A hét közepén szokatlanul jól tudsz koncentrálni a föld jegyekben járó bolygók (Bak Nap, Szaturnusz és Plútó, Szűz Hold) szerint. Hétvégén pihenésre és lazításra lesz szükséged. Előre rá kell pihenned a szilveszterre, de persze közben ne felejts el szellőztetni.

NYILAS

Nem a hétfő, hanem a kedd és a szerda lesz a kedvenced tüzes jegyekben járó bolygóknak köszönhetően: Oroszlán Hold, Nyilas Jupiter és Merkúr, Kos Uránusz. Valójában ez lesz a te karácsonyi ajándékod. Csütörtökön és pénteken jól jön a kedvező föld dominancia, ha munkában vagy. Nem fog nehezedre esni gyorsan és hibátlanul dolgozni. Ha nem dolgozol, akkor sem árt a pontosság, a hatékonyság. Szilveszter előtti utolsó hétvégén észnél kell lenned a pénzügyek terén. Ne engedd, hogy kifolyjon a kezedből, vagy pénztárcádból a pénz!

BAK

Nem fog nehezedre esni, hogy hétfőn megakadályozz egy családi vitát. Ezt most is a te higgadtságodnak köszönhetik a többiek. Kedden és szerdán a tűz, csütörtökön és pénteken a föld elemi energiák fognak uralkodni. Előbbi az aktivitásra, utóbbi a koncentrációra alkalmas. Mindegy, hogy a két ünnep között dolgozol-e vagy sem, a kedvező fényszögek így is, úgy is jót tesznek veled. Hétvégén két nap alatt négy feszült fényszög lesz az égen, valamennyi érint téged. Ha sikerül semlegesnek maradnod, megúszhatod a nehezebb pillanatokat.

VÍZÖNTŐ

Szerinted az idei karácsony túl érzelgősen kezdődik hétfőn. Ne aggódj, kedden és szerdán téged is magával ragad a szerelmes hangulat. Ekkor talán megérted, hogy hétfőn miért voltak mások annyira érzelgősek. A két ünnep között a föld jegyben járó bolygók (Bak Nap, Szaturnusz és Plútó, Szűz Hold) fegyelmet és hatékonyságot hoznak magukkal, ami akkor jön a legjobbkor, ha dolgoznod kell. A hétvége kiválónak ígérkezik a levegős Mérleg Hold szerint. Mégis úgy tűnik, valaki sértődékenysége elronthatja a szilveszteri készülődést…

HALAK

Hétfőn könnyekig meghatódhatsz, nem csoda, hiszen a Hold még a Rákban jár. Ne is próbáld meg eltitkolni a könnyeidet. Kedden és szerdán a szentimentalizmus helyét átveszi az jókedv, míg csütörtökön és pénteken jön a „mezcsere”, vagyis a pedantéria. Ekkor valaki nagy hatással lehet rád. Furcsállod, de tiszteled is az ő precizitását. Tanulhatsz tőle. Hétvégén hajlamos leszel túlköltekezni. Ne tedd! Egészen biztosan meg lehet oldani kevesebb pénzből az óév búcsúztatását. Szánj kicsivel több időt az ötletelésre és a kivitelezésre.