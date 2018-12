Napi kínai horoszkóp, december 22.: a hála napja a mai

A következő táblázat a születési éveket tartalmazza. Keresd ki a születési évednek megfelelő kínai horoszkóp szerinti csillagjegyet.

Keresd ki a kínai horoszkóp szerinti jegyedet

Patkány: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

2008, 1996, 1984, 1972, 1960 Bivaly: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

2009, 1997, 1985, 1973, 1961 Tigris: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

2010, 1998, 1986, 1974, 1962 Nyúl: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

2011, 1999, 1987, 1975, 1963 Sárkány: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

2012, 2000, 1988, 1976, 1964 Kígyó: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

2013, 2001, 1989, 1977, 1965 Ló: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

2014, 2002, 1990, 1978, 1966 Kecske: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

2015, 2003, 1991, 1979, 1967 Majom: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

2016, 2004, 1992, 1980, 1968 Kakas: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

2017, 2005, 1993, 1981, 1969 Kutya: 2018 , 2006, 1994, 1982, 1970

, 2006, 1994, 1982, 1970 Disznó: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Szeretnéd tudni, mi jellemző a kínai horoszkóp szerinti jegyedre? Ezen az oldalon elolvashatsz minden részletet.

A kínai horoszkóp bölcsességei akkor a leghatékonyabbak, ha minél többször gondolsz rájuk, és minél gyakrabban ismételgeted magadban a különleges erővel és energiával ható mondatokat, mantrákat. Ma még inkább érdemes, hiszen csodás pillanatokban lehet részed.

Ez a mai mantrád a kínai horoszkóp szerint

A Patkány

Angyalok egyengetik utamat. Az angyalok támogatnak, segítenek engem. Mindig számíthatok az angyali segítségre. Mindig kérhetek segítséget az angyaloktól. Hálás vagyok az angyalaimnak.

A Bivaly

Kimutatom a hálámat. Örömmel mondok köszönetet a támogatásért. Hálámmal bőséget teremtek az életemben. Hálás vagyok mindenért az életemben. Hálát érzek mindenki felé, aki támogat engem.

A Tigris

Idegenekkel is kedves vagyok. Könnyű kedvesnek lennem bárkivel. Kedvességemért kedvességet kapok cserébe. Semmibe sem kerül kedvesnek lenni, mégis óriási ajándék másoknak és nekem.

A Nyúl

Megosztom a segítségemet másokkal. Szívesen segítek bárkinek, aki kéri tőlem. Elfogadom mások segítségét. Hálát érzek a nekem nyújtott segítségért. Hálás vagyok, amikor másoknak segíthetek.

A Sárkány

Mosolyogva ébredek. Kipihenten ébredek minden reggel. Minden napom csodás, hiszen boldogan ébredek. Minden napom remekül indul, mert mosolyogva ébredek. Szeretek mosolyogni. Boldoggá tesz.

A Kígyó

Hálás vagyok még az apróságokért is. Észreveszem életemben az apróbb dolgokat. Az apróságoknak is nagyon örülök. Hálát érzek mindenért az életemben. Még az apróbb dolgok is nagyon fontosak.

A Ló

Spontán jól döntök. Könnyű döntenem. A megérzésekre hagyatkozva döntök. A megérzéseim vezetnek. Mindig jól döntök, hiszen spontán döntök. Hálás vagyok az életemért, hálás vagyok a lehetőségekért.



A Kecske

Jó ötleteim vannak. Az ötleteim hasznosak és megvalósíthatók. Bátran kimondom az ötleteimet. Az ötleteimet megvalósítom. Hálás vagyok az inspirációért. Hálás vagyok a mindennapi motivációért.

A Majom

Minden lehetőségemet felismerem. Mindenkor élek az élet adta lehetőségekkel. A lehetőségeket bátran megragadom. A lehetőségek segítenek engem. Mély hálát érzek a lehetőségeimért.



A Kakas

Szeretem a munkámat. Nagyon szívesen végzem a rám bízott feladatokat. A munkám kreatív és változatos. Ki tudom bontakoztatni a képességeimet. Örömet és valódi hálát érzek a munkámért.

A Kutya

Minden lélegzettel egészséget szívok magamba. Minden kilégzéssel elengedem a feszültséget, a fájdalmat. Napról napra jobban érzem magamat. Egészséges és boldog vagyok. Remek az életem.

A Disznó

Szeretettel veszem körül a főnökömet. Jól kijövök a főnökömmel. Főnököm támogatja az elképzeléseimet. Főnököm elismeri a teljesítményemet. Szeretem a főnökömet, a főnököm is kedvel engem.