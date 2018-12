Hétvégi szerelmi horoszkóp 2018. december 22-23.: Törékeny szavak, törékeny párkapcsolat

A karácsony előtti hétvégén figyelj tudatosan, mit és hogyan mondasz a párodnak. A párkapcsolatod most törékeny lehet. A szavak mellett a gesztusokra is oda kell figyelned, még arra is, amivel a szeretetedet fejezed ki. Egy-egy ölelés, csók segít eloszlatni a fejed fölötti viharfelhőket.