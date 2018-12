Ezt jósolják a tarot kártyák 2018 utolsó napjaira

Mielőtt képzeletben húznál a tarot kártyák közül, próbálj meg picit elcsendesedni. Az év végén, karácsony környékén talán ez még fontosabb, mint az év más szakaszaiban. Hunyd le a szemed, figyelj befelé, a lelked hangjára, a megérzéseidre. A jósláshoz gyújthatsz arany színű gyertyát is. Amikor úgy érzed, kellően ellazultál, a lélegzeted mély, egyenletes és lassú, nyisd ki a szemed, és pillants a kártyákra. A lapokat “lefordítva” láthatod, hogy még inkább a megérzésekre hagyatkozz. Tégy fel magadban egy kérdést: például: „Hogyan alakulnak az elkövetkező napok?” vagy „Mit üzennek az Égiek 2018 utolsó napjaira?”. A kérdés után válaszd azt a tarot kártyát, amelyik energiáját a legerősebben érzed a szíved környékén. A végleges döntésedet követően „fordítsd fel” a lapot, és olvasd el a neked szóló jóslatot. Kérlek, ne csapd be magad, csak azt követően görgess le a válaszokhoz, miután döntöttél.

Ezt jósolja az első tarot kártya: A Szeretők

Ha az első tarot kártyát fordítottad meg képzeletben, A Szeretők tarot lap jóslatát olvashatod. Annak ellenére, hogy a lapon szerelmeseket láthatsz, nem feltétlenül a szerelemmel kapcsolatos üzenetet kapsz. Annyi bizonyos, fontos kérdésben kell még döntened. Olyan döntést kell hoznod, ami egészen biztosan 2019-re is érvényes lesz. Nem kell sietned, ráérsz a következő napokban alaposan átgondolni, mit tennél a szíved szerint. Persze, lehet, hogy a szerelmi életed változik, az is megeshet, a munkahelyeden ér üdvözítő változás. Most talán nem az ígéretesebbnek tűnő lehetőség a jobb lehetőség, és ez az, amit mindenképpen érdemes alaposan végiggondolnod. Szóval, melyik lehetőséggel nyersz többet? Melyik lehetőség adja meg a szabadságot is? És melyik lehetőséget szeretnéd jobban? Így érdemes döntened.

Ezt jósolja a második tarot kártya: A Szerencsekerék

Ha a középső lapot választottad, A Szerencsekerék elnevezésű tarot kártyát húztad. Vajon merre fordul most a szerencséd kereke? A válasz attól is függ, mit tettél eddig. Ez a lap a karma lapja is, így most lehetőséged nyílik rendezni az adósságodat. Életed fontos és szerencsés pillanatához érkeztél. Lezárul egy időszak, de csak azért, mert mindent megtettél, a feladatot befejezted, letudtad. Óriási megkönnyebbülést érezhetsz, mintha kristálytiszta levegőt lélegeznél a tüdődbe. Olyan pillanat ez, mint amikor a társasjátékban egy kört előreléphetsz, vagy szerencsés mezőre helyezheted a bábudat. Valójában hátradőlhetsz, és élvezheted a megérdemelt nyugalmat. Sokat tettél a sikerért, sokat tettél a jutalomért. Talán még nem most ebben a pillanatban kapod meg a teljesítményedért járó elismerést, de 2019-ben eljön az ideje annak is.

Ezt jósolja a harmadik tarot kártya: A Csillag

A harmadik tarot kártya, A Csillag lapja. Ha ezt a kártyát húztad, a jóslat szerint csodás időszak előtt állsz. A Csillag a tarot egyik legpozitívabb lapja. A megérdemelt jutalom kártyája. Kitartásod, hűséged, a szorgalmad beérik. Megkapod a legfényesebb, a legszebb csillagot. Mint amilyen a karácsonyfán csillog. Ma még érdemes vásárolnod csillag formájú díszt, ha nincs belőle, mert az ünnepek alatt végig arra emlékeztet majd, hogy munkádért megkapod a jutalmat. Talán többször is érezted az elmúlt időszakban, hogy értelmetlen feladatokat végzel. Hidd el, egyetlen feladat sem értelmetlen, még akkor sem, ha annak tűnik. Minden feladattal a sorsod próbáját állod ki. A sors pedig mindenkor annyit terhet tesz rád, amennyit el is bírsz. Lehet, te az átlagosnál szívósabb és kitartóbb vagy. Nos, ezért is érdemled meg te a legszebb ajándékot. Bármi is az, amiért eddig tettél, megkapod, eléred.

