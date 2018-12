Ez a Szűz véleménye a csillagjegyekről. Kivel jön ki, és kivel nagyon nem?

A Szűz (augusztus 24. – szeptember 23.)

A Szűz csillagjegy a legalaposabb, a legösszeszedettebb típus. Rendszerben gondolkodik, könnyedén átlátja a lényeget, és nem veszik el a részletekben. Sőt, az ő fejében a legapróbb részletekből áll össze a teljes kép. Rendkívül szorgalmas, ő csak akkor adja ki kezéből a munkát, amikor tökéletesnek gondolja. Ugyanakkor hajlamos lehet a nyugtalanságra, a kicsinyességre, gyakran önbizalomhiányos, bizalmatlan, kétkedő, kritikus. Mégis rendkívül józan, megbízható, titoktartó és alázatos csillagjegy. Milyennek látja a Szűz a többieket? Nos, meglehetősen kritikusan. Íme a részletek.

Ezt gondolja a Szűz a Kosról

Nos, a Szűz szerint a Kos két végén égeti a gyertyát… meg kéne tanulnia határokat szabni. A Kost valójában idegesíti a Szűz aprólékossága, pedig nagyon jó hatással lehetnének egymásra. A Szűz határozottságban, magabiztosságban fejlődhet sokat a Kos mellett, míg a Kos a türelmét fejlesztheti a Szűzzel való kapcsolata.

Ez a Szűz véleménye a Bikáról

A Szűz szerint a Bika… ő nagyon is rendben van, és tetszik is nekem, csak ne lenne annyira lusta. A két föld elemű csillagjegy alapvető értékei azonosak. Mindketten szorgalmasak a munkájukban, szeretik a stabilitást, a megbízhatóságot, a kiszámíthatóságot. Jó esélyük lehet egymással.

Ez a Szűz véleménye az Ikrekről

A Szűz szerint az Ikrek egyszerűen rémes. Képtelenség őt követni, folyton fecseg, egyik témáról a másikra vált. Közben azt sem tudom, hol tart a mondandójával. Mindkét csillagjegyet a Merkúr bolygó uralja, ezért kommunikációban mindketten kiválóak. Ők vagy nagyon jól egymásra találnak, vagy az őrületbe kergetik a másikat.

Így vélekedik a Szűz a Rákról

A Szűz szerint a Rák kedves, segítőkész. Ő az egyetlen, akire bizton számíthatok az otthoni feladatokban. Mindkét csillagjegy számára nagyon fontos a hűség, az adott szó, a megbízhatóság. Az biztos, közöttük nagyon tartós barátság, sőt szerelem is szövődhet.

Ezt gondolja a Szűz az Oroszlánról

A Szűz szerint az Oroszlán túl sok. Túl sokat beszél, túlzottan a középpont akar lenni, túlzottan vágyik a dicséretekre. Néha nagyon zavaró tud lenni. Ők ritkán találják meg a közös hangot, hiszen az Oroszlán elismerésre vágyik, a Szűz pedig nem szórja a dicséreteket olyan könnyedén. Néha előfordul, hogy mégis egymásra találnak.

Ez a Szűz véleménye a Mérlegről

A Szűz szerint a Mérleg… igen, ő valójában rendben lévő. Azt hiszem. A Mérleg hasonlóan magasra helyezi a mércét, mint a Szűz. Ő is hajlamos a maximalizmusra, amiben pedig nagyon is egyetértenek. Kisebb-nagyobb zűrökkel ugyan, de egészen jól kijönnek egymással a párkapcsolatban és barátként is.

Ezt gondolja a Szűz a Skorpióról

A Szűz szerint a Skorpió kifejezetten vonzó. Az is igaz, őt képtelenség megfejteni. Van, hogy bosszant a titkolózásával. A két csillagjegy nagyon is jól kijöhet egymással, hiszen mindketten biztonságra, hűségre, stabilitásra vágynak. Nem mellesleg az egymás iránti érdeklődést is képesek hosszasan fenntartani a kapcsolatban.

Így nyilatkozik a Szűz a Nyilasról

A Szűz egyértelmű véleményt fogalmaz meg a Nyilasról: nagyon vicces. Imádom a humorát. Nem mondhatni, hogy párkapcsolatban minden esetben egymásra találnak, de barátként nagyon is könnyen egymásra hangolódnak.

Ezt gondolja a Szűz a Bakról

A Szűz szerint a Bak a legnagyszerűbb csillagjegy. A fegyelmezett, szorgalmas, kitartó Bak tökéletes párja a Szűznek. Nagyon megértik egymást, nagyon hasonló értékeket képviselnek a barátságban és a párkapcsolatban is.

Ez a Szűz véleménye a Vízöntőről

A Szűz szerint a Vízöntő valójában nagyon szórakoztató. Csak azt nem értem, miért olyan lusta, amikor a kötelességeit kéne tennie? Megtalálhatják a közös hangot. S míg látszólag nem illenek egymáshoz, kitartással valahogy mégis összecsiszolódhatnak.

Íme a Szűz véleménye a Halakról

A Szűz a Halak annyira cuki. Nagyon bájos, nagyon kedves, nagyon cuki. Imádom. A két szemben álló jegy annyira eltér egymástól, hogy valójában tökéletesen kiegészítik egymást. Működhet a kapcsolatuk, de az is igaz, a tündérmesének induló kapcsolat lángja könnyen kialudhat.

(via horoscope daily)