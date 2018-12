Napi horoszkóp 2018. 12. 21.: Rohan az idő…

Nemcsak úgy értem, pénteken szalad veled az idő (bár ez is igaz), hanem úgy is, ez az év elszaladt. Vége. Tulajdonképpen már csak az ünneplés maradt az évből. Ma még tedd meg, amit lehet, kapcsolj erősebb fokozatra, de aztán engedd el. Egyszerűen tedd le a lantot, hadd pihenjen most néhány hetet.