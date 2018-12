Ezek a csillagjegyek a Bak havának nyertesei

A Bika bármit megvalósíthat a Bak havában

Kedves Bika! Hosszú utat tettél meg, nagyon sokat dolgoztál 2018-ban, az év vége felé te is megérdemled a pihenést. Mindig újabb és újabb célokat tűzöl magad elé, melyeket volt, hogy meg tudtál valósítani, de az is előfordult, hogy kudarcot vallottál. A Bak hava végre csakis rólad szól. Az ünnepeket követően magabiztosan, energiával töltekezve kezdheted az új évet, az új célokat. Olyan érzések repítenek előre, melyeket korábban nem nagyon tapasztaltál. Nem véletlenül, hiszen a nyertesek közé tartozol. Január közepéig most bármi megtörténhet veled…

A Szűz hihetetlen magabiztos a Bak havában

Kedves Szűz! Talán még magadon is meglepődsz, hiszen ennyire magabiztosnak ritkán láthatod magadat, mint az elkövetkező hetekben. A Bak havában bőven lesz részed szenvedélyben, romantikában, önszeretetben és elfogadásban, sőt kreativitásban is. Most bátran meg mered magadat mutatni, a rád jellemző félénkséget, a visszahúzódást felváltja az önbizalom. Hidd el, nagyon rád fért már, hogy végre elhidd, valóban értékes és igazán szerethető vagy. Milyen vágyaid vannak? Új munkahelyi feladatok? Új szerelem? Most bármit megvalósíthatsz. Megérdemled a sikert.

A Bak most valóban mindent megkaphat

Kedves Bak! Boldog születésnapot, ez az időszak a tiéd. Most valóban eljött a te időd. Uralkodó bolygód, a Szaturnusz is a Bak jelében jár, és a Nap mellett támogat és erősít téged. Légy nyitott minden újra az előtted álló hetekben, élj a lehetőségekkel, hiszen most megkapod, amit annyira régóta szeretnél. Megérdemled, hiszen keményen megdolgoztál a sikerért. Emlékezz rá, ki is vagy, és mi az, ami igazán számít az életedben. Semmire sem vágysz jobban, mint a kihívásokra, amiből bőven kijut a Bak havában. Élj a remek alkalommal, érdemes.

