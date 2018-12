Napi horoszkóp 2018. 12. 20.: Most valóban légy önmagad

Ne hagyd, hogy valaki ellopja egy ötletedet. Ne hagyd, hogy mások csak úgy, minden megbeszélés nélkül lemásolják, ellopják, ami a tiéd. Akik másolnak, azért teszik, mert téged sokkal jobbnak tartanak. Velük ma meg kell értetned, az lenne a legjobb, ha meg is tisztelnének, hogy nem lopják el a munkádat.

Nagyon pontosan tudod, mi az, amit valóban szeretnél karácsonyra. Még nem késő ezt gyorsan elmondani mindenkinek. Még nem késő gyorsan megírni, hogy mi az, aminek a lehető legjobban örülsz karácsonyra, és mi az, amit semmiképp sem akarsz a fa alatt látni. Ja, igen, ez utóbbit is ki kell mondanod.

Oroszlán

Az év utolsó napjaiban nyugodtan felrúghatod az eddigi munkarendedet, az eddigi szokásokat. Most azzal teszed a legjobbat magadnak és a környezetednek is, ha kicsit változtatsz, és mindent ahhoz alakítasz, amit most a karácsonyi előkészületek igényelnek.

