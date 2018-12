Ez az 5 csillagjegy nyitott lesz a szerelemre 2019-ben

A Kos

A Jupiter bolygónak hála 2019-ben még a szokásosnál is több önbizalmad lesz. Kos jegyűként sokkal szívesebben mozdulsz ki otthonról, ezért az ismerkedés is könnyebben megy. Az is lehet, hogy izgalmasabb, új munkahelyre kerülsz, ahol több lehetőséged nyílik új embereket megismerni. Alakuljon bárhogyan is, a szerelem érzése téged is megérint.

Az Ikrek

Téged nem kell különösebben félteni, amikor új ismeretségek kialakításáról van szó, de 2019-ben a Jupiter bolygó még inkább arra sarkall majd, hogy szélesítsd a látókörödet, és kimozdulj a komfortzónádból. Ikrek jegyűként januárban, márciusban és novemberben különösen flörtölős hangulatban leszel. Jövőre valóban meg tudod nyitni a szívedet a szerelem érzésének.

Az Oroszlán

Az új évben végre eljön a te időd. Oroszlán jegyűként megkapod azt a figyelmet, amire oly régóta vágysz – akár egy, akár több személytől is. A Mars bolygónak hála, pezsegni fog körülötted az élet, nagyon erősen vonzod az embereket, szexuális energiáid különösen januárban és júliusban vibrálnak. Minden esélyed meglesz, hogy megélhesd az igaz szerelmet.

A Nyilas

Ha elhatároztad, hogy 2019-ben megtalálod a szerelmet, nem lesz nehéz dolgod. Nyilas jegyűként, uralkodó bolygód, a Jupiter a legtöbb lehetőséget januárban és júliusban kínálja majd fel, a te vonzerőd is ekkor lesz a legerősebb. A megállapodás talán továbbra is nehezedre esik, de a szíved biztosan megremeg. Szóval, 2019-ben bármi megtörténhet.

A Vízöntő

Az alapvetően is nyitott, barátkozós természeted 2019-ben még erőteljesebben nyilvánul meg. Vízöntő jegyűként 2019-ben a Mars és a Vénusz egyengeti a szerelmi életedet, igazán kedvező fényszögeket szórva rád. Csak rajtad múlik, hogy lehorgonyozol-e, de az biztos, hogy változás és valódi érzések várnak rád. Rajtad múlik, mennyire leszel nyitott rá.

bustle