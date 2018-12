Napi horoszkóp 2018. 12. 19.: S. O. S.! Karácsony

Tudod, mi a legszebb a tanácsokban? Hogy mindig annak szólnak, aki adja őket. Jó, lehet, néha arra is vonatkoznak, aki kapja. De ma mindenképp figyeld meg, aki neked ad tanácsot, vajon maga is a saját útmutatása szerint éli-e az életét? Érdekes következtetésekre juthatsz.

Rák

Elég egy rosszindulatú barát ahhoz, hogy tönkretegye a napodat. Most úgy tűnik, valaki azon mesterkedik, hogy ne érezd jól magad a bőrödben. Ez azonban nem jelenti, hogy sikerrel is járhat. Azt sem jelenti, hogy bosszút kell állnod. Hidd el, ő pontosan azért áskálódik, mert neki most rossz a helyzete.

Még több horoszkóp Rákoknak:

