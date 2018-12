Heti holdhoroszkóp 2018. december 19-25.: Próbára tesz a karácsony előtti telihold

SZERDA – december 19.: A Bika Hold ma jót tesz a szépérzékednek: mindent széppé varázsolhatsz, amihez csak hozzá érsz. Ez igaz a lakásodra, a munkahelyedre és önmagadra egyaránt. Sőt, még kifejezetten élvezni is fogod. Este kényeztetheted magadat olajos arc- és testpakolással. A lakást pedig hamisítatlan karácsonyi pompába öltöztetheted.

CSÜTÖRTÖK – december 20: Vigyázz ma nagyon az egészségedre! A hideg időben öltözz minél melegebben, egyél és igyál melegítő ételeket, italokat. Étrendedből ne hiányozzon a forró leves, és igyál minél több finom meleg teát. Ha teheted, szaunázhatnál is ma. Délután a levegős Ikrek Hold már alapos szellőztetést javasol.

PÉNTEK – december 21.: Telihold előtti napon a hagyomány fodrászati és fogászati tilalmat ír elő. Kicsit lassíts ma, nehogy lerobbanj a karácsonyi hajtásban. Legyen időd a lakásodra és persze leginkább önmagadra. Ma semmivel sem kell kell órákat bíbelődnöd, hiszen pár perc alatt is csodát tudsz varázsolni a felgyorsító Ikrek Hold szerint.

SZOMBAT – december 22.: A mai nap a telihold miatt kissé feszült lehet. Mivel a maga telihold csak este ragyog fel az égbolton a Rák jegyében, ezért délelőtt még az Ikrek Hold segít a szellőztetésben, az intézkedésben, mindenben, amin gyorsan szeretnél túlesni. Este viszont már csendesedj el, és figyelj kicsit befelé. Ettől nem a feszültség, az ünnep előtti hangulat győzedelmeskedik a lelkedben.

VASÁRNAP – december 23.: Csodás bolygóháromszög rajzolódik ki ma az égen, aminek egyik csúcsán a Rák Hold áll. Ettől meghatottság és könnyek önthetnek el téged. A háztartásban a Rák Hold kedvez a mosásnak. Ma már fogy a Hold, így hatékonyabb küzdhetsz a szennyeződések ellen. Még ma is fodrászati, fogászati és kertészeti tilalmat írnak elő a régi kalendáriumok.

HÉTFŐ – december 24. SZENTESTE: Hát, itt a várva várt Karácsony. A Hold is ünneplőbe öltözik: napközben a Rák Hold a nosztalgiát erősíti fel, este az Oroszlánba lépve ragyogást, derűt és életigenlést hoz magával. A karácsonyfán, az adventi koszorún, az ünnepi asztalon minden gyertya, mécses, izzósor a fényt, a meleget, hitet szimbolizálja.

KEDD – december 25. KARÁCSONY: Karácsony első napján ne feledkezz meg a madarakról, ajándékozd meg őket is, szórj magokat nekik, hogy ne éhezzenek a téli hidegben – tanácsolja az Oroszlán Hold. Ahogyan azt is, hogy süss kenyeret, süteményt, ma ugyanis biztosan szép és finom lesz, amivel sok dicséretet zsebelhetsz be.

Erre figyelmeztet a heti holdhoroszkóp

Szentimentális telihold

December 22-én, szombaton, még karácsony előtt, a készülődés utolsó pillanataiban megnehezítheti a dolgodat a telihold. A Bak Nap és a Rák Hold egymással szembekerül, ami feszültséget generál benned és közöttetek. Szóval vigyáznod kell magadra és minden kapcsolatodra.

A telihold sosem kellemes, mert mindig két ellentétes minőség feszül egymásnak. Belül vívódsz, kívül tolerálnod kell mások vívódását. Ne engedd, hogy mindez megmérgezze advent utolsó napjait! Most lehetőséged nyílik kitalálni, hogyan tarthasd meg a önmagadban és a külvilágban is a harmóniát.

Teliholdkor mindig óvatosnak kell lenned az utakon és a kommunikációban, ugyanis az ellentétek felerősödhetnek, könnyen szóváltás, baleset alakulhat ki. Ezt megelőzendő, okosabb, ha kevésbé mereven, inkább elnézően állsz mindenhez és mindenkihez. Nem számít, hogy igazad van-e. Az ráér holnap…

Ha a Bak vagy a Rák jegyében születtél, fokozottan vigyázz magadra és a párodra, de a Mérleg és a Kos csillagjegyeknél is hasonló a helyzet.