Ezek a csillagjegyek szerelmes csókkal köszöntik 2019-et

Bika: különleges személy csókjában lesz részed

A Vénusz állása szerint Bika jegyűként te már valójában az egész ünnepi szezonban szerelmes hangulatba kerülsz. Akár párkapcsolatban élsz, akár csak most kezdtél randizni, vagy egyszerűen csak nyitottan állsz a szerelemhez, készülj fel, mert szilveszter éjszakáján valami mágikus esemény történik veled. Jól hangzik?

Rák: a romantikáról szól a szilveszter

A Vénusz és a Nap állása a kisugárzásodra és a párkapcsolatodra is kedvező hatással lesz az óév utolsó napján. Rák jegyűként most olyan energiákat árasztasz magadból, amivel könnyedén magadhoz vonzod az embereket, így a szerelem terén sem ér majd csalódás. Talán most még alig hiszed, hogy milyen csodás érzések várnak rád 2019-ben…

Skorpió: mindenki a te csókodra vágyik

Skorpió jegyűként valójában már megszokhattad, hogy egyszerre öten vetik magukat a lábad elé, amikor megérkezel buliba, szórakozóhelyre. Idén szilveszterkor ez hatványozottan igaz lesz. Még erőfeszítést sem kell tenned, mégis minden szem rád szegeződik majd. Nos, valójában válogathatsz, hogy kivel szeretnél szerelmes csókot váltani.

elitedaily