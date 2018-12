Napi horoszkóp 2018. 12. 18.: Ma nem mindenki az, akinek látszik…

Az élet játék. Sokan veszik komolyan, de sokan pont ezért veszítik el ezt a játékot. Most neked is az a feladatod, hogy ne komolyan vedd, hanem nyerd meg, ami csakis úgy lehetséges, ha a könnyedséget, a játékosságot választod. És ha élvezed a játékot.

Mozdulj meg! Olyan régóta vagy tespedtségben egy bizonyos ügyben, hogy már el is felejtetted, valaha előre mozdultak az ügyek. Itt az ideje megmozdulni. Itt az ideje kimozdulni a tespedtségből. A mai nap az utolsó alkalom erre az idén.

Ne felejtsd el, vannak tisztességtelen emberek körülötted. Ők akkor a legveszélyesebbek, amikor a barátaid. Akkor a legveszélyesebbek, amikor közel állnak hozzád, és amikor nagy befolyással vannak rád. A tisztességtelen barátok talán arra akarnak rávenni, hogy te is legyél tisztességtelen.

Úgy érzed, arra van szükséged, hogy valaki felpezsdítse a véred. Szeretnéd, ha végre valaki megmozgatna benned valamit. Egy inspiráló találkozásra vágysz akkor is, ha egyébként a szerelmeddel élsz. Ez az inspiráló találkozás megtörténik veled még ma. De nem olyan formában, és nem úgy, ahogy elképzelted.

Nem is kell mondanom, mi a megoldás ebben a helyzetben. Pontosan tudod, mit kellene tenned. Pontosan tudod, mire lenne szükség. Valamiért azonban nem tudod megtenni, amire szükség van. Valamiért nem tudod meglépni, amire szükséged lenne ma.

Milyen ajándékot kérnél karácsonyra a Jézuskától? És miért nem adod meg te magadnak ezt az ajándékot? Ne mondd, hogy nem teheted meg! Ha nem is adhatod meg magadnak egy az egyben, amit kérnél a Jézuskától, az első lépést megteheted felé. Itt az ideje, hogy megtedd az első lépést!

Nagyon sok tehetség van benned. Nagyon, nagyon sok mindenhez értesz, és pont ez a probléma. A sokféle érdeklődési köröd, a sokféle tehetséged miatt nem tudod eldönteni, mibe kezdj bele. Itt az ideje kitalálnod, jövőre milyen új tehetségedet bontakoztatod ki. Itt az ideje, hogy valami újban is megmutasd, milyen jó vagy.

Halak

A tartozásaidat most megadhatod a hitelezőidnek. A tartozásaid visszafizetése kedden egyszerűbb lesz, mint eddig gondoltad volna. Nem érdemes elszalasztanod a lehetőséget, mert ilyen jó pénzügyi visszarendeződés most nem lesz egy darabig. Most kell rendezned, ami még rendezetlen.

Még több horoszkóp Halaknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Halak-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Halak-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Halak szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Halak-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Halak jegy jellemzése

A Halak mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Halak aszcendensű emberekről!