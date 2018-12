Heti angyalhoroszkóp 2018. december 18-24.: Megérkeznek az angyali seregek

Kos

Metatron arkangyal abban segít a héten, hogy sokkal energikusabb legyél, és sokkal jobban bírd az év végi hajtást Most szükséged is van erre a többletenergiára, hiszen igencsak kevés időd jut a valódi töltődésre és pihenésre. Ne lepődj meg, ha Metatron arkangyal több alvásra biztat most téged.

Bika

Zsofiel arkangyal abban segít neked, hogy sokkal pozitívabb legyen a gondolkodásod. Ha borúsnak látod a jövőt, egyszerűen csak add át Zsofiel arkangyalnak a félelmeidet és az aggodalmaidat. Ő az az arkangyal, aki megmutatja, hogy a jövőd nagyon is szép lehet.

Ikrek

Rafael arkangyal abban segít téged, hogy ne kapd el a téli betegségeket karácsony előtt. Most érdemes megkérned Rafael arkangyalt, hogy vegyen körül smaragdzöld gyógyító fénnyel, és segítsen meggyógyítani a testedet, megőrizni az egészségedet.

Rák

Raziel arkangyal segít neked megérteni egy nagyon fontos összefüggést. Ennek az összefüggésnek a birtokában teljesen másként vélekedsz a családi karácsonyozásról vagy egy családtagodról. Raziel arkangyal az az arkangyal is, aki segít meggyógyítani a családi kapcsolatokat.

Oroszlán

Ariel arkangyal a bőség angyala azért áll melletted a héten, hogy mindenkinek adhass bőségesen. A karácsony közeledtével egyre fontosabb számodra az adakozás, hogy mindenkinek segíthess. Ehhez pedig jól jön Ariel arkangyal segítsége, és az általa küldött bőség.

Szűz

Raguel arkangyal segít neked lecsendesíteni a lelkedben tomboló indulatokat. Ne felejtsd el, amikor indulatosan szólsz a többiekhez, azzal talán csak annyit érsz el, hogy indulatossá teszed őt is. Ehelyett jobb lenne, ha megnyugodnál, és a szeretetre koncentrálnál mielőtt megszólalsz.

Mérleg

Uriel arkangyal fontos felismeréseket tartogat neked a héten. Most végre megértheted, milyen folyamatok vezettek oda, ahol most tartasz. Uriel arkangyal abban is segít neked, hogy új célt tűzz ki magadnak, és ezt az új célt könnyebben megvalósíthasd.

Skorpió

Azrael arkangyal segít elengedni mindazt, ami nyomaszt és hátráltat téged. Az év vége nagy lezárás kezdete a számodra, és ebben a lezárásban egyértelműen melletted áll Azrael arkangyal. Az ő segítségével könnyebben megy most a lezárás is.

Nyilas

Sámuel arkangyal segít neked időt találni a szeretteidre. Most olyan sok dolgod van, hogy alig jut időd arra, amire szíved szerint szánnál. Olyan sok dolgod van, hogy alig jut időd összefutni egy karácsonyi találkozóra. Sámuel arkangyal segítségével mindez könnyedén sikerülhet.

Bak

Őrangyalod melletted áll, és sugallataival segít ajándékot választani a szeretteidnek. Ez pedig igazán jó hír, hiszen néha nagyon is nehéz eltalálni, ki minek örülne a leginkább. Őrangyalod elvezet téged ahhoz a bolthoz, a boltban pedig ahhoz a polchoz, ahol a legjobb ajándékok várnak.

Vízöntő

Jeremiel arkangyal segít, hogy rátekints az idei évre, és csak a szépet, a jót, az inspirálót vidd el magaddal a 2019-re. Jeremiel arkangyal segítségével az új évben sokkal összeszedettebb és tudatosabb leszel. Már ezen a héten érdemes részletesen megtervezned a következő évedet.

Halak

Haniel arkangyal segít, hogy jobban ráhangolódj a közeledő karácsonyra. Haniel arkangyal pontosan tudja, milyen fontos a számodra ez az ünnep, és azt is tudja, milyen fontos a családodra hangolódnod. Haniel arkangyal segít elsimítani az apró félreértéseket, és persze segít békét teremteni közöttetek.