Ez a 4 csillagjegy páratlan szerencsére számíthat 2019-ben

Az Oroszlán az élet császára 2019-ben

Kedves Oroszlán! 2019-ben végre ismét úgy érezheted, minden a kívánságaid szerint történik. Szinte a nélkül is az öledbe hullik a szerencse, hogy különösebben sokat tennél érte. Áldottnak érezheted magadat jövőre, hiszen bármit kívánsz, megvalósul. Ha még keresed a párodat, jövőre az igazira találsz, de akkor sem lesz okod panaszra, ha már hosszabb kapcsolatban élsz. A barátokkal, a családtagokkal tökéletesen szót értesz, de a munkádban, az üzleti életben is minden megy, mint a karikacsapás. Főként az év közepe környékén. Hogy elégedett leszel magaddal és az életeddel, az egészen biztos. Élvezd, amíg csak lehet.

A Nyilas 2019-ben a sikerben fürdőzik

Kedves Nyilas! 2018 talán nem egészen a vágyaid szerint alakult, de az új év annál izgalmasabb és pörgősebb lesz. Uralkodó bolygód, a Jupiter valódi szerencsét, és hihetetlen lehetőségeket, sikert, bőséget ígér neked. Ha utazni szeretnél, megvalósíthatod az álomutazást. Olyan emberekkel találkozhatsz, aki megváltoztatják az életszemléletedet, akik hihetetlenül pozitív hatással lesznek rád, és akik nagyon sokat segítenek neked a siker felé vezető úton. 2019-ben valójában alig kell tenned a szerencsédért, egyszerűen csak érkeznek a lehetőségek, amelyeket érdemes megragadnod. Családodnak ugyanakkor nagy szüksége van a pozitív kisugárzásodra, tölts a társaságukban is minél több időt.

A Szűz 2019-ben a lelki társával találkozik

Kedves Szűz! Az idei év talán nem igazán azt hozta, amit reméltél tőle. 2019-ben ugyanakkor óriási fordulatokra számíthatsz az életedben. Végre képes leszel megnyitni a szívedet, és el tudod fogadni a neked nyújtott segítséget, támogatást. Észreveheted, milyen sokan szeretnek téged, és milyen csodás emberek vesznek körül. Az új évben a lelki társaddal hozhat össze a sorsod. Amit 2018-ban elkezdtél, 2019-ben sikeresen befejezheted. Lesz miért büszkének lenned magadra. Végre saját magad menedzselheted, irányíthatod az életedet, megtapasztalva ezzel a valódi szabadságot. 2019-ben kétségtelenül rád mosolyog a szerencse.

A Skorpió sorsfordító felismeréseket tesz 2019-ben

Kedves Skorpió! 2018 nem egészen a reményeid szerint alakult, ellenben 2019-ben a legtitkosabb álmaidat is megvalósíthatod. Ha még keresed a társadat, jövőre minden bizonnyal rá is találsz a tökéletes partnerre. Végre képes leszel lezárni a mérgező kapcsolataidat, amelyek csöppet sem méltók hozzád, és végre önmagad irányítod az életedet, azt teszed, amit a szíved diktál. Rájössz, hogy korábban mennyi mindent adtál azoknak, akik meg sem érdemelték a bizalmadat, de végre igazán mély felismerésekre jutsz, és gyökeresen változtatsz az életeden. 2019-ben valódi öröm és boldogság vár rád. Most valóban úgy érezheted, melléd pártolt a szerencse.

