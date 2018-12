Heti pénzhoroszkóp, 2018. december 17–23.: Gondolj arra, hogy sok pénzed van

Nemcsak a pénzhiánytól szabadulhatsz meg a héten. Sőt! Most nem is az a legfontosabb, hogy megszabadulj a pénzhiánytól, hanem hogy megszabadulj a hiányérzettől. Ahelyett hogy arra koncentrálsz, amid nincs, koncentrálj arra, amid van. A hiány helyett helyezd a gondolkozásod középpontjába, amit birtokolsz. És egyre több lesz a pénzed is...