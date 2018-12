Ez a csillagjegyek kedvenc karácsonyi dala

Kos

A Kos nagyon szereti a kihívásokat, folyamatosan az izgalmat keresi az életében. Minden újdonság érdekli, sosem ragad le annál, ami másoknak bevált. Pontosan ezért a hozzá leginkább illő karácsonyi dal a Pentatonix fergeteges előadásában a Carol of the Bells. Pont olyan pörgős, mint ő maga.

Bika

A Bika a finom és szép dolgok híve. Imádja a luxust, a karácsony hangulata pedig különösen lázba hozza. Rendkívül jó az ízlése, nagyon stílusos csillagjegy. Nincs ez másként a karácsonyi dal választása esetén sem. A horoszkóp szerint ezért hozzá a leginkább Christina Aguilera Merry Christmas Baby című száma illik.

Ikrek

Az Ikrek alapvetően vidám típus. Nagyon szereti a társaságot, a bulikat, egy jó zenére szinte azonnal mozdul a lába. Még idősebb korában is fiatalos és könnyed marad lélekben. A karácsonyban az ajándékbontást imádja a legjobban. Nem véletlenül ajánlja neki a Spice Girls Christmas Wrapping című dalát a horoszkóp.

Rák

A romantikus Rák a karácsonyt is pontosan így éli meg. Szinte biztos, hogy meghatódik a szeretet ünnepén. A romantikus, érzelmes dalokat kedveli a leginkább, ezért is tökéletes választás számára John Lennon és Yoko Ono csodálatos karácsonyi dala, a Happy Xmas. Ezen a dalon kicsordulnak a könnyek…

Oroszlán

Az Oroszlán is imádja a partikat. A csillogás, a fények játéka a mindene. Számára a karácsony az év egyik legcsodásabb időszaka. Egyszerűen imádja, nemcsak az ajándékokat, hanem az ünnepi készülődést is. Mariah Carey All I Want for Christmas is you dala biztosan lázba hozza, hiszen ő is a párja mindene szeretne lenni.

Szűz

A Szűz szívesen követi a hagyományokat. Időben megveszi az adventi koszorút, a karácsonyra előre és nagyon alaposan felkészül. Nála biztosan minden tökéletes lesz a szentestén. Az is bizonyos, melegség járja át a lelkét, amikor meghallgatja Idina Menzel és Michael Buble Baby, It’s Cold Outside című csodás karácsonyi dalát.

Mérleg

A Mérleg nagyon barátságos csillagjegy, imádja a társasági eseményeket, nagyon szívesen tölti a karácsonyt is nagyobb társaságban. Kifinomult ízlésvilágához, romantikus személyiségéhez nagyon jól illik Paul McCartney Wonderful Christmastime című dala, melynek hallgatása közben átjárja lelkét a karácsony szellemisége.

Skorpió

A Skorpió szintén nagyon érzékeny csillagjegy. Nagyon udvarias és őszinte típus. Mélyen érez, és nagyon titokzatos. Minden érdekli, ami misztikus, ami sejtelmes. A Ramones Merry Christmas ( I Don’t Want to Fight Tonight) című igazán pörgős és különleges karácsonyi dala a lelke mélyébe talál.

Nyilas

A Nyilas az egyik legtársaságkedvelőbb csillagjegy. Ő talán egyetlen partiról sem hiányozhat, imád flörtölni, bókolni, könnyed és nagyon optimista. A hozzá leginkább illő karácsonyi dal természetesen pontosan ilyen. Eartha Kitt Santa Baby című száma biztosan azonnal táncra perdíti őt.

Bak

A Bak nem az az ünneplős típus, de a karácsony hangulata őt is nagyon megérinti. Fontosak számára a hagyományok, és persze ugyanennyire a családja is. Ő olyan dalokat szeret, amelyekből inspirálódhat, ötleteket szerezhet. Andy Williams It’s Most Wonderful Time of The Year című vidám és tradicionális karácsonyi dala örömet csempész a lelkébe.

Vízöntő

A Vízöntő a legegyedibb csillagjegy. Ő sosem másolná a többieket, mindenkor a saját útját járja. Ízlése is nagyon különböző, a konvenciókat csöppet sem szereti. De talán pontosan ezért illik annyira hozzá a Trans-Siberian Orchestra szívet melengető, csodálatos karácsonyi dala, a Christmas Canon Rock.

Halak

A karácsony varázsát imádja az álmodozásra hajlamos Halak. Ez az ünnep a szeretetről, az álmok valóra váltásáról szól, ahogyan a hozzá illő csodás karácsonyi dal is. Nem találhatna megfelelőbb karácsonyi dalt, mint Bing Crosby White Christmas című szerzeménye.

(via astrology answers)