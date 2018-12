Vajon mit üzen az afrikai horoszkópod?

Az afrikai civilizációk kialakulásával párhuzamosan az asztrológia is teret nyert a kontinensen. A nomád népek ugyanis érdeklődést mutattak a csillagok iránt, neveket adtak a bolygóknak, elterjedtek a jóslások. Az afrikai horoszkóp készítésének alapja a geomantia, az úgynevezett földjóslás, amelynek során geomantikus ábrákat használtak: maroknyi földet szórtak a talajra, magvakat, bogyókat, kagylókat, csontokat dobtak el, avagy vessző segítségével róttak jeleket a földre.

Az afrikai asztrológiában a jós csontokat dobott el véletlenszerűen, amelyek vonalakat és nyilakat formáztak. Az így kialakult ábrákat három szinten helyezte el, amelyek alapja egy függőleges vonal. Az eredmény 12 alakzat, amelyek az afrikai horoszkóp jegyei lettek. Te hova tartozol?

1. Apa (Majomkenyérfa): január 4-február 3.

A nagyra becsült majomkenyérfa jegy szülötte őszinte, nagylelkű és figyelmes. Jó üzleti érzékkel rendelkezik, ami csipetnyi opportunizmussal fűszerezve sikerre vezeti őt. Szerencsésnek mondhatja magát, hiszen az út már ki van kövezve előtte, ám aggódásával megnehezíti a saját dolgát. Hajlamos ugyanakkor a mókára, időnként nem is veszi magát túlságosan komolyan.

2. Anya (A borostyán és az ezüst gazdagsága): február 4-március 5.

Heves vérmérséklettel rendelkezik a jegy szülötte. Dühöt vált ki belőle, amikor életszemléletétől eltérő dolgokkal találja szembe magát, ám képes ellenállni bármilyen csábításnak. Kivételesen gyors a felfogóképessége, amely az élet számos területén segítségére van. A gazdagság érzete különösen lázba hozza őt, mind jó, mind rossz értelemben.

3. Család: március 6-április 4.

A jegy szülötte melegszívű és kedves, bár tartózkodó, önzőségnek nyoma sincs benne. Szívesen kérnek tőle tanácsokat a többiek, ám fordítva már koránt sincs így: ritkán fordul elő, hogy ő kérne segítséget másoktól. Jóllehet, nincs mitől tartania, hiszen képes kordában tartani a saját életét. Sorsa arra rendeltette, hogy nagy dolgokat vigyen véghez az életében, legyen szó a munkájáról, vagy a mindennapi életéről.

4. Fiúgyermek (Szerény szolgáltatások a közösségnek): április 5-május 4.

A jegy szülötte nagyon könnyen barátkozik, pillanatok alatt közös nevezőre jut bárkivel, krízishelyzetekben is lehet rá számítani. Ám amikor fontos kérdésben kell döntenie, inkább halogat, próbál kihátrálni egészen addig, amíg csak teheti. Fontos lenne, hogy megismerje ellenfeleit, kire számíthat és kire nem, és a jövőben egyetlen percet sem vesztegetne ezekre az emberekre, hanem a valódi barátokra koncentrálna.

5. Leánygyermek (A piac): május 5-június 4.

A jegy szülötte békével és harmóniával éppúgy szembetalálja magát, mint veszéllyel és durvasággal. Hajlamos arra, hogy olyan kapcsolatokra pazarolja idejét és energiáját, amelyeknek nincs jövője. Időnként túldramatizálja, felnagyítja a valós problémákat, ám nem sokáig emészti magát a gondjain. Rugalmasan, egyszerűen túllép a problémákon.

6. Nagybácsi (Az ős): június 5-július 4.

Önzőség, én-központúság jellemzi a jegy szülöttét, ő valójában alig vesz tudomást a körülötte lévők érzéseiről. Vezető, kormányzó típus, keménykezű kritikus, ám ha egy kicsit enged önzőségéből, azt is megtapasztalhatja, hogy sokkal könnyebben és sokkal többre jut.

7. Boszorkány (A bíró): július 5-augusztus 4.

A jegy szülötte határozott, gyorsan dönt, bár a stressz és a betegség negatívan befolyásolhatja, ám a képességgel még így is lenyűgöző. Nincsenek illúziói sem az élettel, sem önmagával szemben, így nem véletlen, hogy másoknak is gyakran segít másoknak kikecmeregni az önsajnálatból. Tiszteli mások véleményét, nézőpontját, érzéseit és jogait, gyorsan barátkozik, és képes meg is tartani őket. Erős a képzelőtehetsége, gyakran spirituális beállítottságú, lelke nyugodt és békés.

8. Oroszlán (A kóladió): augusztus 5-szeptember 3.

A jegy szülötte tele van energiával, ám nagy adag bizonytalansággal is. Heves természete nagyfokú bölcsességgel párosul, amely az évek múlásával egyre csak nő. Igyekszik izgalmat, különlegességet vinni mindennapokba, ám van benne valami nyugtalanító is, amivel könnyen felbosszantja a többieket. Látnoki képesség meglepőnek tűnhet.

9. Antilop (Az utazó): szeptember 4-október 3.

A jegy szülötte meglehetősen összetett személyiség, akit gyakran a barátai sem értenek meg igazán. Nem bízik a megérzéseiben, ám ha mégis, azt tapasztalhatja, hogy a külvilág nagyon is összhangban van a lelki állapotával. Kifejezetten érzékeny típus, gyakran a saját érzéseivel sem tud mit kezdeni. Mindez előnyére is válhat, hiszen távozásával mindenkor hatalmas űrt hagy maga után.

10. A Bölcs (A távolság): október 4-november 3.

Születésétől kezdve egyfajta belső ereje van, hallgat az ösztöneire és bámulatosan kreatív. A jegy szülötte ugyanakkor türelmetlen, ami pedig meneküléshez vezet nála. Ha megtanulja féken tartani a szorongását, komoly sikereket érhet el az életében. Jellemzően álmodozó típus, akiből költő válhat.

11. Nagynéni (A szavak gyermeke): november 4-december 3.

Igazán udvarias típus a jegy szülötte, nem mellesleg erős és nagylelkű, jóindulatot és rajongást vált ki a körülötte élőkből. Túlzott büszkeségét azonban le kellene vetkőznie, ez ugyanis balszerencsét hozhat számára. Nem hagyja el magát, tudja, hogyan élhet igazán örömteli életet.

12. Bőség (Aratás és Magtár): december 4-január 3.

A jegy szülötte mindig tettre kész. Vonzza az egyedüllétet és boldogságot, ám időről időre csalódnia kell, hogy az élete mégsem áll olyan biztos lábakon, mint szeretné. Több akadályt is le kell küzdenie az élete során, a szerelemben pedig különösen elővigyázatosnak kell lennie. Ha jobban hallgatna az ösztöneire, számos problémát kerülhetne el.

(via the minds journal)