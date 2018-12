Napi horoszkóp 2018. 12. 15.: Komédiához hasonlít a szombat

Végtelenül eleged van az önzésből, amit magad körül látsz. Ha ezen változtatni akarsz, először neked kell lemondanod az önzésről. Először neked kell az önzetlenség mellett döntened. Ezzel segítesz másoknak, hogy ők is önzetlenek legyenek.

Ikrek

Úgy tűnik, az üres naptároldal ma nagyon is inspirálóan hat rád. Úgy tűnik, most szívesen töltöd a napodat vicces és őrült elfoglaltságokkal, és talán annak is itt van az ideje, hogy mindent megváltoztass, amit karácsonyra terveztél. Igen, felrúghatod a hagyományokat – ha szívből akarod.

Még több horoszkóp Ikreknek:

