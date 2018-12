Hétvégi szerelmi horoszkóp 2018. december 15-16.: Kihívás lesz megőrizni a szeretetet

Kos

A szívedre kellene hallgatnod. Vagy arra az emberre (aki nem a szerelmed), akinek ösztönösen mindig igaza van. Amire nem kellene hallgatnod, az az eszed. Az eszed most párkapcsolati és szerelmi kérdésekben tévútra vezet. Nagyobb tévútra, mint hinnéd. Épp ezért kell a szívedre hallgatnod…

Bika

Tűzrőlpattantságért nem kell a szomszédba menned. Most olyan temperamentumos vagy, hogy már a szerelmed is nehezen viseli a megjegyzéseidet. A szenvedélyed, a lendületed ugyanakkor új fejezetet nyithat, és egy új helyzetet teremthet az életedben. Most van itt az ideje, hogy a szívedre hallgass.

Ikrek

Az, hogy a saját kezedbe veszed az életedet, nem jelenti, hogy a szerelmet ki kellene hagynod belőle. Azt jelenti csupán, te hozod meg a döntéseket. Ami pedig a szerelmet illeti, dönts a szerelem mellett, válaszd a boldogságot. Ez nem önzés, ez az egyetlen logikus lépés.

Rák

Az az érzésed, az emberek most nem figyelnek rád, ami pedig különösen bosszant. Ugyanakkor ne felejtsd el, ők csak azt tükrözik, ami benned van. Ha nem figyelnek rád, azért van, mert nem kérsz elég figyelmet. A hétvégén mindenkinek mondd el, mi az, amire valóban szükséged lenne.

Oroszlán

A barátok ott is segítenek, ahol már a szerelmed sem tud. Ez akkor jó hír, ha most egyedül vagy, hiszen a barátok sohasem hagynak magadra. Most is többet kapsz tőlük, mint amennyire vágytál volna. Sokkal többet. Ezt nem is kell most meghálálnod, és főleg nem kell visszafizetned nekik.

Szűz

Szívesen töltöd a hétvégét álmodozással, ami talán szokatlan a részedről, mégis érdemes valóban álmodoznod. Mégis érdemes azzal töltened a hétvégét, hogy elképzeled azt a jövőt, amit szeretnél. Ez az álmodozás lesz a leghasznosabb, amit tehetsz. Ha akarod, a párodat is bevonhatod a tervezgetésbe.

Mérleg

Szívesen kapnál karácsonyra valami csodálatosat, csillogót és egyedit? Jó, akkor most kell elmondanod ezt a szerelmednek is. Ha rá bízod a meglepetést, talán túl nagy lesz. Úgy értem, azon fogsz meglepődni, mennyire rosszul választ ajándékot. Jobb, ha határozottan megmondod, mire vágysz.

Skorpió

Az az érzésed, hogy mindig ugyanazt ismételgeted, csak a szerelmed nem hallja meg, amit mondasz. Most mindent mondj el kétszer, vagy add írásba. Az is jó, ha egyszerűen csak ugyanazt ismételgeted. A lényeg, találd ki, mi segít a szerelmednek, hogy megértse, amit mondani akarsz neki.

Nyilas

A párod keresi a megoldást, amivel a karácsony mindenki számára a legjobb lehet. Jó lenne elmondani neki, hogy nincs ilyen megoldás, és nem is kell lennie. Most csak azokra érdemes gondolnotok, akik igazán fontosak nektek, és akik mindig támogattak benneteket.

Bak

Úgy érzed, mintha valaki elvette volna tőled a játékodat, és most nem tudsz mit kezdeni. Úgy érzed, mintha befejeződött volna a feladatod, és nem találod a következőt. Fontos, hogy a hétvégén találj magadnak új szenvedélyt, új szokásokat, új teendőket. A hétvégén alkosd újra magadat.

Vízöntő

Néha kedved lenne összekacsintani a pároddal a hétvégén. Az, ha a legjobb barátodat választod társadul, igazán jó döntésnek bizonyul, hiszen így mindig jól szórakoztok. Ezt az elvet akkor is érdemes szem előtt tarthatod, ha épp társkeresés előtt állsz. Sőt! Talán akkor jön a legjobban ez a gondolat.

Halak

A szerelmed nem olyan figyelmes, mint szeretnéd. Fontos megértened, most valami fontos dolog veszi el a figyelmét, legalábbis ő azt gondolja, hogy ezzel az egész családnak és főleg neked tesz jót. Nem kell szembesítened a te valóságoddal. Hagyd meg abban a hitben, hogy épp csodát tesz a családdal.