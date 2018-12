Ezekhez a csillagjegyekhez nagyon sok türelem kell

Kos

A Kos jegyű férfi a legjobb dolog, ami egy nő életében történhet, amiről ő természetesen meg van győződve. Kötözködés, provokálás az élete még otthon is, ami nélkül könnyen elunná magát. Borotvaként vág az esze, ezt várja el környezetétől is. Figyelme éppen három percig tartható fogva, ha ennyi idő alatt kifejted neki, amit akarsz, még érdekli. Őszinteségben nincs párja, gyors vitákban zavarja le a problémák megbeszélését. Nagyon önző, ezért hajlamos a hűtlenségre: ha nem körülötte forog minden, már el is kezd vadászgatni. Néha ijesztő dühkitörései lehetnek. Csak akkor hűséges, amikor szerelmes, de akkor nagyon. A világon semmiből nem tanul, azt hiszi golyóálló. Úgyhogy folyamatosan lehet érte aggódni.

Oroszlán

Igazi ragadozóként csap le a nőkre az Oroszlán férfi. Folyamatos tömjénezést vár, amit ha nem kap meg, jön a sértettség, hidegség, kóborlás, hűtlenség. Makacs és mindenben a legjobbat akarja. Mindenkitől és mindentől tökéletességet vár el. Mellette szép lehetsz, okos talán kevéssé. Mindig igaza van, ha nem tetszik, mehetsz amerre látsz, ő nem fog megváltozni. Nem tudja elképzelni, hogy elhagyják, ezért teljes drámaként éli meg szakítást. A pénzt ügyesen megkeresi, viszont szinte azonnal ki is folyik a kezéből, nem igazán tud vele bánni. Mindent elkölt, ami a keze ügyébe kerül, mert ő olyan, akár egy mozgó kirakat. Könnyen sznobbá válhat. Kapcsolatai ambivalensek, mert többnyire olyan partner választ, aki fölött uralkodhat. Nagyon türelmes, érdekes nő tudja csak a figyelmét fenntartani.

Skorpió

Delejezően sármos, nem mellesleg elképesztően okos a Skorpió férfi. Pozitív tulajdonságai mellett manipulatív, bosszúálló, makacs, kiszámíthatatlan és drámafüggő. Észre sem veszed és szinte kiszívja a lelkedet. Mellette nincs másik életed, eggyé kell olvadnod vele. A szexet is hajlamos a manipulációhoz felhasználni. Társa a tulajdona, áldozata, játékszere. Túl akarod élni? Ne csald meg, ne hazudj neki, ne akard megváltoztatni, de ne is rendeld alá magad neki! Nem sokan képesek kijönni vele. Ugyanakkor mégis szerethető, hiszen remek a humora, és nagyon szórakoztató csillagjegy. Sok az irigye is, mert tehetséges, ő bármibe fog, sikerül neki.