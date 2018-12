Ez a 3 csillagjegy a legvonzóbb férfi

A Skorpió férfi ellenállhatatlanul vonzó

A Skorpió férfi karizmatikus, kisugárzása, megjelenése egyszerűen lenyűgöző. Elég csak a szemébe nézni, és megremeg a lábad. Különleges és igéző tekintete senki máséhoz sem hasonlítható. Szinte hipnotikus energia árad belőle, ne lepődj meg, ha elakad tőle a lélegzeted. Amikor lehetőséged nyílik mélyen a szívébe pillantani, rájössz, mennyire összetett személyiség. Nem könnyű a szívét elnyerni, de ha sikerül, hűséges, rajongó és imádni való társa találsz benne.

Az Ikrek férfi valódi úriember

Az Ikrek férfi bármit is tesz, hihetetlenül kifinomultan teszi. Bámulatosan kommunikál, nagyon könnyedén vonja magára a nők figyelmét. Finoman és udvariasan flörtöl, lehengerlő a stílusa, így ő is könnyen rabul ejti a szívedet. Amellett, hogy humorosan, szellemesen beszélget, hallgatni is tud, és a javaslataidat is szívesen fogadja. Mellette gyakran érzed úgy, hogy szinte olvas a gondolataidban. Nagyon szórakoztató csillagjegy, aki kellően érzékeny, egyúttal nagyon férfias és vonzó a megjelenése.

A Mérleg férfi a legromantikusabb

A Mérleg férfi nagyon vonzó. Kedves és romantikus, valódi egyéniség, aki nagyon ért a nők nyelvén. Pontosan tudja, milyen romantikus gesztusokkal nyerheti meg a szívedet, sosem tolakodó, bármit is tesz vagy mond, stílusosan teszi. Művészi érdeklődését, kifinomult ízlését gyakran beveti a csábításhoz is. Rendkívül diplomatikus és nagyon szórakoztató típus. Lenyűgöző a humora, ellenállhatatlan a kisugárzása. Ő az, aki soha nem hagy cserben téged. Rá valóban mindenkor és mindenben számíthatsz.

(via her way)