A szerelmet sokféleképpen fejezik ki a csillagjegyek, elég csak Gary Chapman amerikai író, párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó ötféle szeretetnyelvére (elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés) gondolni. Jellemzően mindenki azt használja, amilyen módon maga is vágyik a szeretetre. Ha pontosan tudod, mit szeret a párod, és te is elmondod neki az igényeidet, a párkapcsolatotok is minőségi változást él meg.

A horoszkóp hasznos segítséget nyújt a párod megértéséhez, eligazít az érzelmek útvesztőiben, s talán jobban megérted, miért viselkedik úgy ahogy. Ezek a csillagjegyek a legérzelmesebbek, a leggyengédebbek a párjukkal, ők így fejezik ki az érzéseket.

A Rák a legérzelmesebb csillagjegy

A Rák vizes jegy, uralkodó bolygója a Hold, ami természetesen szerepet játszik, hogy a lista élére került, mint a legszentimentálisabb, leggyengédebb csillagjegy. Ő szavak nélkül is pontosan tudja, mire van épp szükséged: hatalmas ölelésre, biztató szavakra, mindent leolvas az arcodról. Romantikus, figyelmes, segítőkész típus, akinek ugyanakkor a kreativitása is bámulatos. Szívesen lep meg versekkel, kedves és bájos ajándékokkal akkor, amikor a legkevésbé számítasz rá. Ő az, aki nagyon szívesen mutatja meg az érzéseit, a szeretetét.

A Halak igazi álmodozó típus

A Halak szintén az érzelmes, vizes jegyek közé tartozik, egyúttal az egyik legálmodozóbb és legkreatívabb csillagjegy. Nagyon romantikus és odaadó, fontos számára, hogy megtalálja az igaz szerelmet, meghittséget a párkapcsolatában. Feltétel nélküli szeretettel, odaadással, kedvességgel ajándékoz meg téged, és olyan hatalmas szerelemmel, hogy talán magad sem hiszed, hogy ő tényleg téged választott. Elég, ha megköszönöd az égieknek, hogy az utadba sodorták őt.

A Mérleg a legromantikusabb csillagjegy

A Mérleg levegő jegy. A romantika, a ragaszkodás terén szoros versenyben áll a Rákkal, hiszen ő is nagyon gyengéd a párjával. Szüksége van, hogy érezze a közelségedet, egyetlen nap sem telhet úgy, hogy ne sétáljon veled kézen fogva az utcán, vagy ne csókoljon meg. A romantika minden percét átszövi. Ha pedig egy-egy napot mégsem tud veled tölteni tölteni, rövid üzenetekkel, cuki emojikkal tudatja, mennyire hiányzol neki. A szerelem, az odaadás a természetéből fakad, ezért ha ő a párod, biztos lehetsz, hogy kényeztetésben, törődésben bőven lesz részed.

A Szűz a támogató hátteret adja

A Szűz a föld jegyek közé tartozik, az egyik legpedánsabb, legrendszerezettebb csillagjegy. Tudja, miként oldja meg a felmerülő problémákat. Szeretetét segítségnyújtással, támogatással fejezi ki, az ő szeretetnyelve éppen ezért nem a testi érintés vagy az elismerő szavak, ő a szívességekkel fejezi ki, amit irántad érez. Ő biztosan mindent megtesz, hogy az életed szervezett mederben haladjon, támogat és segít, hogy elérhesd a céljaidat. Hidd el, sokkal gondoskodóbb, mint gondolnád. Ne tévesszen meg, ha nem mondja gyakran, mennyire szeret, a tettei, a támogatása a bizonyíték, hogy ragaszkodik hozzád.

A Bika a legérzékibb

A Bika szintén a föld jegyek közé tartozik, nem véletlenül gyakorlatias, következetes, szorgalmas, és pontosan annyira érzelmes, amennyire az szükség. Nagyon szeret ajándékozni, ugyanakkor bámulatosan érzéki és gyengéd csillagjegy. Vele a munkahelyi problémáidat éppúgy megoszthatod, mint a lelki gondokat. A támogatásáról mindkét esetben biztosít. Romantikus alkat, fejlett a szépérzéke, tudja, miként értékelje az apró dolgokat is az életében, miközben törekszik az anyagi kényelem megteremtésére. Ha ő a párod, bőven lesz részed gyengédségben, érzéki örömökben.

A Skorpió a legszenvedélyesebb csillagjegy

A Skorpió a harmadik vizes jegy, egyúttal ő a zodiákus legszexibb, leghevesebb, legszenvedélyesebb csillagjegye. Pontosan tudja a titkát, miként élhet együtt a benne lévő szenvedéllyel és odaadással. Némi időbe telik ugyan, míg a bizalmába fogad, ám ha ez egyszer bekövetkezik, testi érintéssel, gyengédséggel telnek az együtt töltött pillanatok. Rendkívül titokzatos, csak nagyon lassan nyílik meg, ezért mindig valami új oldalát lebbenti fel. Izgalmas egyéniség, akit lehetetlenség megunni.

