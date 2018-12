Ez az 5 csillagjegy az okos kütyük rabja

A Vízöntő

Bár a Vízöntő imád túrázni és a természetben lenni, azért nem bírná sokáig a telefonja vagy a tabletje nélkül. Nem csak szereti a technológiai újdonságokat, de nagyon ért is azokhoz, és az is lehet, már ő maga is megpróbálkozott létrehozni valamilyen okos kütyüt. Tény és való, ő a modern okos eszközök megszállottja.

Az Ikrek

Az Ikrek valójában nem magához az okos készülékhez ragaszkodik, ő az internet megszállottja. Nem csoda, hiszen lételeme a kommunikáció, a kapcsolatépítés, így az sem véletlen, hogy rendkívül tevékeny az összes közösségi oldalon. Minden vele történt eseményről fotókat, bejegyzéseket készít, amit el nem mulasztana megosztani az ismerősökkel. Néha igencsak túlzásba viszi a posztolást.

A Nyilas

A Nyilas mindig képben van az új, hasznos applikációkkal kapcsolatosan. Szeret tanulni és tapasztalni, ezért szívesen használja azokat az appokat, amik ebben a segítségére lehetnek. Persze legnagyobb kedvencei az utazással kapcsolatos oldalak és alkalmazások. Ő is folyton a telefonját nyomogatja, nehogy lemaradjon a legszuperebb akciókról. Nos, igen, ő is okoskütyü-függőségben szenved.

A Kos

A Kos íróasztalán valószínűleg az összes okos kütyü megtalálható, melyeket általában párhuzamosan használja egymással. Ő az a csillagjegy, akinek kiapadhatatlanok az energiái, egyszerre több feladatot végez, így a multitaskingban kifejezetten hasznát veszni a modern technológiának. A gond inkább csak az, hogy a munkaidő után sem képes leszakadni az okostelóról.

A Skorpió

A Skorpiónak nagyon is vigyáznia kellene a mobiljával, ugyanis ő válhat az okoseszközök függőjévé a legkönnyebben. A virtuális világ valósággal beszippantja, miközben a valódi kapcsolatai sorra leépülnek. Érzékenysége miatt ráadásul könnyen szorongásba is torkollhat a rengeteg interneten töltött idő.

