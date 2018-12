Melyik gombot választod? Milyen fordulatra számíthatsz a jövőben?

A színeket nem véletlenül választod. Nem véletlenül viseled a kedvenc színedet, de a téged körülvevő színek sem a véletlen szüleménye. Tudattalanodban mélyen rejtőzik a hozzád legközelebb álló szín. Ebben a különleges színtesztben is pontosan ezt mérheted, hiszen valójában tudattalanul választasz a színek közül. Arra mutatsz rá, amelyik a legjobban tetszik neked. Most is pontosan erre kérünk téged. A képen látható színes gombok közül válaszd a szerinted legszebbet. Melyik szín mesél a személyiségedről a legtöbbet? Milyen pozitív változás előtt áll az életed? Felkészültél? Kezdődhet a játék.

A piros gombot választottad

Ha a piros gombot választottad, olyan személyiségtípus lehetsz, aki mindenkor nyitott a világra, és nagyon szívesen adsz meg minden tőled telhetőt a többieknek. Nyitottságod ugyanakkor azt is jelenti, hogy szeretnél tudni mindenről, ami körülötted zajlik, szeretnél észrevenni és befogadni minél többet. Életed minden területén a legjobbat szeretnéd, így a munkádból, a magánéletedből is a lehető legtöbbet hoznád ki. Hamarosan lehetőséged nyílik minderre…

A sárga gombot választottad

Ha a sárga gombot választottad, szinte biztosan nagyon optimista és magabiztos a személyiséged. Pozitívan gondolkodsz önmagadról, a világról. Sosem ijedsz meg a kihívásoktól, a kockázatoktól, ugyanakkor mindig okosan, józanul, racionálisan döntesz. Hamarosan ráébredsz, mennyi minden van még benned. Különleges lehetőségek előtt állsz, ezért most még inkább szükség lesz az önbizalmadra, és hogy tudd, te bármit megvalósíthatsz.

A rózsaszínű gombot választottad

Ha a rózsaszínű gombot választottad, szinte bizonyos, hogy olyan időszakot élsz most, ami igazán sok örömet és boldogságot ad neked. Igazán elégedett lehetsz, de te alapból is értékeled, amit az élettől kapsz. És még nincs is vége a jónak, hiszen a jövőben is számtalan pozitív élményben lehet részed. Úgy érezheted, az élet napos oldalára kerültél. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne részegítsen meg a siker, állj továbbra is két lábbal a földön, légy higgadt és megfontolt. Tudod: ha túl magasra szállsz, nagyot is zuhanhatsz. Ezt pedig nem szeretnéd.

A zöld gombot választottad

Ha a zöld gombot választottad, talán folyamatosan a szabadság és a nyugalom között lavírozol. Próbálod az egyensúlyt, a nyugalmat megtalálni az életedben. Nem véletlenül szeretnek téged olyan sokan, hiszen megbízható és nagyszerű partner, barát, munkatárs vagy. Egy dolgot érdemes észben tartanod, miközben folyamatosan a harmóniát, az egyensúlyt keresed, ne feledkezz meg a számodra valóban fontos dolgokról sem. Az élet nagyon sok örömet tartogat neked. Ne fuss el mellettük…

A lila gombot választottad

Ha a lila gombot választottad, olyan személyiségtípus lehetsz, akinek vágya, hogy megvalósíthassa az álmait. Most kellően magabiztos vagy ahhoz, hogy elérhesd, amit valóban szeretnél. Szereted, becsülöd magadat, és hiszel a vágyaidban, ami pedig a céljaid megvalósítása felé visz téged. Kitartásodnak, elszántságodnak köszönhetően beérnek a gyümölcsök. Érzékeny ember vagy, de azt is pontosan tudod, mi az, amit valóban megérdemelsz, és ezért kapod meg hamarosan a jutalmadat.

A kék gombot választottad

Ha a kék gombot választottad, az életedben az egyensúly mindennél fontosabb. Mértéktartó vagy, pontosan tudod, hol húzódnak a határaid, amiket nem lépsz át. Céltudatos vagy, tudod, mit akarsz az életedben megvalósítani. Ismerd fel, hogy lehetetlenség folyamatosan az egyensúlyt megtartani, amikor kibillensz, az is téged szolgál. Őrizd meg minden helyzetben a rád jellemző nyugalmat, és akkor csak jó dolgok történhetnek veled. Te már megengedheted magadnak, hogy azt tedd, amit igazán szívesen csinálsz.

(via bright side)