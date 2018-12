Íme a tökéletes karácsonyi ajándék az édesanyáknak a horoszkóp szerint

Nem igazán egyszerű karácsonyi ajándékot vásárolni a szülőknek. Milyen újdonsággal lepheted meg anyukánkat karácsonyra? Egy szép sál, egy dekoratív gyertya kétségtelenül örömmel tölti el, ám a horoszkóp segítségével valódi meglepetésben részesítheted őt. Íme a legszuperebb ajándékötletek karácsonyra.

Kos

Ha Kos az édesanyád, ő lélekben mindig fiatal marad, elég csak az együtt átcsevegett éjszakákra gondolni. Pontosan ezért ő leginkább olyan karácsonyi ajándéknak örül, ami illik vagány, „polgárpukkasztó” attitűdjéhez.

Ajándékötlet: Tökéletes választás egy szellemes felirattal díszített póló, amely ugyanakkor a szívéhez szívéhez szól.

Bika

A Bika anyuka egyet jelent az esti filmekkel, az esős napokat feldobó kreatív ötletekkel, bármilyen olyan időtöltéssel, amely egyszerű, gyakorlatias, nem mellesleg maradandó élményt okoz. Bár szereti az ízléses, drága holmikat, semmiképpen sem szeretne ilyesmit elfogadni tőled.

Ajándékötlet: A ruhásszekrénye vélhetően tömve van kényelmes és gyönyörű pulóverekkel, ám az is biztos, hogy azok nagyobb része kinyúlt, elkopott. Lepd őt meg egy különlegesen szép és színes pulóverrel, kardigánnal.

Ikrek

Az Ikrek édesanya szinte mindig elfoglalt, egyfolytában a munka, a család, a hobbik és ismerősök között lavíroz. Éppen ezért olyan karácsonyi ajándék ideális számára, amely összefüggésben áll az otthonába „beeső” barátokkal, ismerősökkel.

Ajándékötlet: Anyukádhoz mindig többen állítanak be, mint amennyire számít, ilyenkor igazán jól jön még egy ülőalkalmatosság, amelyet ráadásul szabadon mozgathat a lakáson belül. Egy dekoratív, ugyanakkor könnyű puffal valódi meglepetést okozol neki.

Rák

A Rák anyuka – hasonlóan a Bikához – nagyon szereti az otthon melegét, nem szívesen mozdul ki a házból, és ennek megfelelően imádja azt szépíteni, minél kényelmesebbé varázsolni. Ő az, aki fáradhatatlanul süt-főz, takarít, újra és újra átrendezi lakást, így számára valódi meglepetés lehet minden, ami lazítja és feltölti.

Ajándékötlet: Egy nem szokványos receptkönyv, amiből nemcsak ötleteket meríthet, de ki is kapcsolódhat a szórakoztató történetekkel minden bizonnyal tökéletes karácsonyi ajándék lesz a számára.

Oroszlán

Az Oroszlán édesanya szava döntő a családban, ami persze korántsem teszi őt elbizakodottá. Éppen ellenkezőleg, nagyon is kedvére való, amikor új dolgokat próbálhat ki, amit például éppen te javasolsz neki. Ha pedig mindezzel a családnak is örömet okozhat, a boldogsága teljes.

Ajándékötlet: Imádja a kényelmes cipőket, ha az még trendi is, le sem veszi többé a lábáról.

Szűz

Szűz anyukád számára vélhetően azzal telt a gyerekkorod, hogy ellenőrizte, bevetted-e a vitaminokat, időben elkészültél a házi feladatoddal, nem mellesleg folyton azzal rágta a füled, hogy tölts minél több időt a friss levegőn. A természet az ő számára különösen fontos, ezért amikor csak teheti, a szabadban tölti az idejét.

Ajándékötlet: Akár kertészkedésről, kutyasétáltatásról, kirándulásról esik szó, az öltözködésére mindig ügyel. Éppen ezért egy elegáns, a hideg ellen védő, dzsekivel hatalmas meglepetést okozol neki karácsonykor.

Mérleg

A Mérleg anya ízlését leginkább így lehetne összefoglalni: imádja a vibráló dolgokat, ám nem szeret sokat foglalkozni vele. Ez persze korántsem jelenti, hogy otthonát semmitmondó dekorációkkal tömné tele. Épp ellenkezőleg: kedveli a szép, szimmetrikus tárgyakat, amelyek harmóniát, nyugodtságot árasztanak.

Ajándékötlet: Lepd meg őt rózsával karácsonyra, ám nem átlagos virágban gondolkodj, hanem különleges eljárással tartósított rózsára, amely akár egy évig is megőrzi szépségét, és nem hervad el. Ha ránéz, azonnal az eszébe jutsz.

Skorpió

A Skorpió anyuka imádni való, ő mindig a kedvedben akar járni, ám, hogy őszinték legyünk, talán egy kicsit kilóg a sorból, őt nem lehet átlagosnak nevezni. A tökéletes ajándék illik fekete humorához, és egyúttal különleges és egyedi stílusához is.

Ajándékötlet: Ruhatárát szívesen bővíti egyedi holmikkal, kényelmes, természetesen fekete színű, különleges szabású kardigánnal, pulóverrel nagy örömet okozol neki.

Nyilas

A Nyilas édesanya folyamatosan fejleszti, továbbképzi magát, ami jelenthet új érdeklődési kört, újabb és újabb könyveket, de ő akár a világ másik végébe is elutazik, hogy új kulturális központot ismerhessen meg. Téged is arra tanított, hogy folyamatosan szélesítsd a látókörödet.

Ajándékötlet: Ha nem is világ körüli útra fizeted őt be, de például a Vadnyugat inspirálta fülbevaló különleges karácsonyi ajándék lehet a számára. Talán éppen ez inspirálja, hogy elutazzon majd oda is.

Bak

Bak anyukád számára ismeretlen az a szó, hogy „szabadidő”, hiszen mindig van valami, amivel elfoglalja magát. Klassz dolog, hogy mindig mindent sorrendbe szeretne tenni, ám egy idő után kicsit fárasztó, nem igaz? Próbáld „lassítani őt” az ajándékoddal, és ha csak tíz percre megpihen, máris nyert ügyed van.

Ajándékötlet: Egy puha, meleg, megnyugtató színű takaróval gyengéden emlékeztetheted rá, hogy időnként neki is jár a lazítás.

Vízöntő

Vízöntő édesanyád ugyan nem szívesen osztja meg másokkal érzéseit, ám mások gondolatait, problémáit szívesen hallgatja meg. Nevezheted puszta kíváncsiságnak, ugyanakkor anyukádat kétségtelenül lenyűgözik a körülötte élők történetei.

Ajándékötlet: Lepd meg olyan tárggyal, amelyből egész népcsoport történetét olvashatja ki. A keleti országokban készült kézműves szobrocskák számára pontosan ilyen különleges történeteket mesélnek.

Halak

Halak anyukád empátiája messze földön híres, ám, amikor mindenki az ő vállán sírja ki magát, egy idő után neki is sok. Bár soha nem mond nemet, időnként számára is jól jön a törődés, amikor lelkileg fel tud töltődni.

Ajándéktipp: Válogatás különleges teákból, amelyek között fahéjjal ízesített teákat is találhat. Ez ugyanis a kedvence…

