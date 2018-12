Ajándékhoroszkóp: ezzel lepd meg édesapádat karácsonyra

Nem igazán egyszerű karácsonyi ajándékot vásárolni szüleinknek, különösen, ha az apukákról van szó. Aligha örülne a huszadik nyakkendőnek, vagy netán egy újabb pár zokninak… Ha idén úgy érzed, csődöt mondott a fantáziád, semmi ok az elkeseredésre, a horoszkóp ezúttal is segít az ötletelésben.

Kos

Ha Kos az apukád, biztos lehetsz benne, hogy imádja az otthon melegét, fontos számára a család, és odavan az éjszakába nyúló közös játékokért. Hiszen mi más lehetne számára szórakoztatóbb, mint egy barátságos társasjáték-csata?

Ajándékötlet: A Z-Man Games Pandemic társasjáték tökéletes kikapcsolódást nyújt édesapádnak. Ez a játék valódi összefogást igényel, ő pedig semmi másra sem vágyik jobban karácsonykor, mint hogy együtt győzzön a család.

Bika

A Bika apukát nem tartja vissza, ha egy kis extra kiadással kellemesebbé varázsolhatja az otthon hangulatát. Nem mellesleg szívesen kertészkedik, különleges érzékkel rendelkezik a növényekhez. Miért ne köthetnéd össze a kettőt? Persze, az nem olyan nagy baj, ha kevesebb gondozást igénylő szobanövényt választasz neki karácsonyra.

Ajándékötlet: A gyönyörű filodendron levelei azonnal magára vonzzák a tekinteteket, és a gondozása sem különösebben bonyolult.

Ikrek

Ha egy szóval kellene jellemezni, azt mondhatnánk az Ikrek édesapára, hogy vicces. Imádja a szójátékot, viccekből kifogyhatatlan a készlete, néha nehéz eldönteni, hogy másokat akar szórakoztatni, vagy inkább csak saját magát.

Ajándékötlet: Édesapád humora előtt tisztelegve, lepd meg őt a számára megunhatatlan Monty Python DVD-kkel. Persze ugyanennyire örülni fog stand-up előadásra váltott jegynek is.

Rák

A Rák édesapa memóriája lenyűgöző, ám az a rendetlenség, amelyet maga mögött hagy, szintén nem alábecsülendő. Mivel nosztalgiázó típus, nehezére esik, hogy kidobjon bármit, amihez erősen kötődik függetlenül, hogy pontosan tudja, soha nem fogja még egyszer használni.

Ajándékötlet: A digitális képkeret megoldja apukád problémáját, hiszen azzal bármelyik kedvenc fotóját bármikor megnézheti, kiteheti az asztalára, ráadásul többét egyetlen képet sem kell előhívatnia.

Oroszlán

Az Oroszlán édesapa nem az a fajta, aki elunná, ha valakit a tenyerén kell hordoznia. S egy fárasztó nap után neki is kijár a pihenés, nem igaz? Ő az, aki óvja, védi a csemetéit, mindent megtesz értük, együtt érző, nagylelkű, tele szeretettel. Az „apukás” nap után neki is jólesik a lazítás, a teljes kikapcsolódás.

Ajándékötlet: Az biztos, nagyon szívesen nyújtózik el a forró, kényeztető fürdőben, ami számára újjászületéssel ér fel. Nem kell hozzá más, csak egy jó minőségű fürdősó, vagy természetes olajesszencia.

Szűz

A Szűz apuka valójában a megszokása rabjai, talán mert éveket töltött azzal, hogy megtalálja mindenben a legkiválóbbat, így érthető, ha foggal-körömmel ragaszkodnak is ahhoz. Ha egyszer rátalált a kedvenc kávéjára vagy a farmermárkájára, biztos lehetsz benne, egészen addig azt használja, amíg nem tűnik el a piacról.

Ajándékötlet: A Szűz is nagyon szereti a kényelmet, a nyugalmat, ebben a különleges hammockban kedvére relaxálhat, lazíthat.

Mérleg

A Mérleg apa imádja szeretteit vendégül látni és gondoskodni róluk, különösen, ha ezt stílusosan tudja megoldani. Szereti a társaságot, és mindent megtesz, hogy mindenki igazán jól érezze magát. Szívesen főz, kifejezetten ügyesen mozog a konyhában. Lenyűgözik a dizájnos tárgyak, beleértve azokat is, amelyek gyakorlati célt is szolgálnak.

Ajándékötlet: A Himalája só főzéshez kitűnő, emellett jótékonyan hatásáról is ismert. Ízléses őrlőbe töltve ötletes és praktikus karácsonyi ajándék lehet.

Skorpió

A Skorpió apuka amolyan könyvmoly, akkor érzi jól magát, amikor belesüppedhet a kényelmes fotelébe, izgalmas könyvben, vagy egy érdekes témában mélyedhet el. A lényeg, hogy minél bonyolultabb legyen a történet. Csöndessége ne vezessen félre, nagyon is kíváncsi a természete, őt valóban minden érdekli, ami különleges és misztikus.

Ajándékötlet: Neil Gaiman Északi mitológia című könyve a skandináv mítoszok világába röpít el, a fantáziavilág és az ősi történetek lenyűgözik apukádat.

Nyilas

A csillagjegyek legelszántabb felfedezőjének számít a Nyilas, aki fáradhatatlanul keresi az újabb és újabb kalandokat, úti célokat. A Nyilas édesapa szinte folyamatosan úton van, persze, amikor csak teheti, a családdal együtt fedezi fel a világot. Minden ajándékkal, amely az utazásra emlékezteti őt, óriási meglepetést okozol neki.

Ajándékötlet: A kényelmes, pehelykönnyű, mindent elnyelő hátizsák a hosszabb túrák ideális kiegészítője.

Bak

Nehéz lenne felidézned azt a pillanatot, amikor Bak apukád bármilyen ajándékot is kért volna bárkitől is. Ha szüksége van valamire, megveszi magának. A mindennap használatos tárgyakat karácsonyra inkább felejtsd el, olyannal lepd meg, amely összhangban áll világszemléletével, az ízlésével.

Ajándékötlet: Az ő szemében minden befektetés, még a nappalijában lévő dohányzóasztal is. Válassz éppen ezért dizájnos poháralátét-szettet. Értékelni fogja előrelátásodat.

Vízöntő

Vízöntő édesapád valódi újító, számára a jövő máris bekopogtatott, él-hal az innovatív, technológiai megoldásokért, így olyan tárgyra eshet a választásod, ami nem csupán játékosságot visz az életébe, hanem új ötleteket is meríthet belőle.

Ajándékötlet: Imád ezermesterkedni, így alapfeltétel, hogy az ajándék is összeszerelhető legyen, és persze valódi kihívással érjen fel. Lepd meg őt drónkészlettel, első lépésként bőven elég lesz a kezdőknek szánt mini típus.

Halak

Bár a mindennapi életben szórakozottnak tűnik, gyakorlatiasnak pedig aligha mondható, a Halak apuka okos tanácsaival, nyitott szemléletével és millió ölelésével mindezt könnyen feledteti.

Ajándékötlet: Akárhányszor kilép a lakásból, valamit biztosan otthon felejt. Jó szolgálatot tehet az a lábtörlő, amely emlékezteti őt a legfontosabb dolgokra, így a kulcsokra, telefonra, pénztárcára. De ha csak édes otthon feliratot találsz, az is legalább ennyire édes örömet okoz a számára.

(via refinery29) Kiemelt fotó: Thinkstockphotos