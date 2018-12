Heti angyalhoroszkóp december 11-17.: Fénnyel töltik meg a hetet az angyalok

Kos

Jeremiel arkangyal segít neked, hogy elengedd a szokásos problémákat, és megoldd azokat a nehézségeket, amelyek századszor vagy ezredszer térnek vissza hozzád. Ha együtt dolgozol Jeremiel arkangyallal, biztos lehetsz benne, minden végleg megoldódik.

Bika

Raziel arkangyal varázslattal és csodákkal tölti meg az életedet. Raziel arkangyal az az arkangyal, aki segít, hogy az is megváltozzon az életedben, amivel már régóta nem tudsz mit kezdeni. Egyszerűen csak mondd el Raziel arkangyalnak, milyen változásra vágysz, és megkapod a támogatást.

Ikrek

Mihály arkangyal segít neked, hogy megvédd magadat mások negatív gondolataitól. Mihály arkangyal körülvesz védelmező energiamezővel vesz körül téged, amely távol tartja mások negatív gondolatat, szavait és ezek hatásait. Így nem kell komolyan venned mindazt, amit mások mondanak.

Rák

Metatron arkangyal segít neked a feladatokra koncentrálni. Most úgy érezheted magadat, mintha csupa olyan feladatot kapnál, amelyek nagy odafigyelést igényelnek. A tudatodat azonban nem is olyan könnyű fókuszálnod a héten. Ezért jön jól Metatron arkangyal segítsége neked.

Oroszlán

Uriel arkangyal fénnyel tölti meg a hetedet, és segít abban, hogy végre sütkérezhess az elért eredményeid fényében. Most Uriel arkangyal azért áll melletted, hogy kellően sikeresnek, elégedettnek és eredményesnek érezhesd magadat. Uriel arkangyal segít megértened, milyen fontos élvezned az elért eredményeidet.

Szűz

Sámuel arkangyal segít megkeresi az időt a szeretteidre. Úgy tűnik, ezen a héten azokra jut a legkevesebb időd, akikre pedig most a legfontosabb lenne. Sámuel arkangyal segít, hogy a legelfoglaltabb pillanatban is legyen időd mindenkire, aki igazán közel áll a szívedhez, akit igazán szeretsz.

Mérleg

Raguel arkangyal segít neked igazságosnak lenni egy helyzetben. Az igazság a legfontosabb a számodra, és úgy tűnik, olyan bonyolult helyzetben kell jó döntést hoznod, amelyben nem is olyan tiszták a viszonyok. Raguel arkangyal segít megváltoztatni ezt a helyzetet.

Skorpió

Zadkiel arkangyal melletted van, és minden helyzetben a valódi célodra emlékeztet. A héten sokan sokféleképpen akarják elterelni a figyelmedet a neked fontos célokról. Zadkiel arkangyal jelenléte a biztosíték, hogy ezt a célt akkor is észben tartsd, amikor sokan vonnák el a figyelmedet.

Nyilas

Rafael arkangyal segít neked meggyógyítani másokat. Ha nem is a gyógyítás a hivatásod, most akkor is segítséget kér tőled valaki a saját gyógyulásában. Rafael arkangyal segít, hogy a valóban hasznos és gyógyító tanácsot adhasd a hozzád fordulóknak.

Bak

Azrael arkangyal abban lesz a segítségedre, hogy megértsd a többieket. Azrael arkangyal az együttérzés angyala, aki segít neked úgy belehelyezkedni a másik ember helyzetébe, hogy közben az ne távolítson el a saját valóságodtól. Így értékes segítséget nyújthatsz másoknak.

Vízöntő

Őrangyalod mindig melletted áll, és segít neked, hogy a lehető legjobb döntéseket hozd az életedben. Úgy tűnik, most sok döntést kell meghoznod, és úgy tűnik, most nem mindig tudod, mi a jó döntés. Őrangyalod mindig megmutatja a helyes választást.

Halak

Zsofiel arkangyal lesz a héten a legnagyobb segítséged. Zsofiel segít neked, hogy a gondolataid ne kalandozzanak el borongós, szomorú, vagy egyenesen félelmetes irányba. Zsofiel arkangyal segít pozitívan tartani a gondolataidat akkor is, amikor mindez igencsak nehezen menne.