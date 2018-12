A horoszkóp szerint ezért nem tudsz kilépni a párkapcsolatból

A boldog párkapcsolat rengeteg időt, energiát, odaadást igényel mindkettőtök részéről, így amikor az a bizonyos kezdeti tűz kialudni látszik, még egyáltalán nem biztos, hogy fogod magad és továbbállsz. Amikor parányi szikrát, érzelmet is látsz még a párkapcsolatodban, gondolhatod, hogy előbb-utóbb a szerelem is új erőre kap, együtt emelkedtek fel a mélypontjáról, érdemes még mindig újabb esélyt adni magadnak és a párodnak.

A csillagjegyek nagyon különbözőek, más és más okokból maradnak benne a már nem működő párkapcsolatban. Vajon milyen meggyőződésből teszik? A csillagok meglepő választ adnak…

Kos: győztesként akarod elhagyni a pályát

Kos jegyűként téged a versenyszellem éltet, ami természetesen a párkapcsolatból sem hiányozhat. Vereségről nálad szó sem lehet, így egészen addig halogatod a párkapcsolat lezárást, amíg te mondhatod ki, hogy vége. Valójában ez is egyfajta győzelemnek nevezhető, nem igaz?

Bika: irány a könnyebb út

Bika jegyűként a megszokásaid rabja vagy, a szakítás pedig egyáltalán nem illik bele ebbe a képbe, hiszen az csak jól felkavarná az állóvizet. Amikor jól érzed magad egy kapcsolatban, függetlenül, hogy annak valójában semmi jövője, mégsem szívesen változtatsz mindennapjaidon, ezért sem hagyod ott a párodat.

Ikrek: menni vagy maradni?

Ikrek csillagjegyként kettős jegynek számítasz, ami a döntéseidben is látszik: nem tudod, mit csinálj, bizonytalan vagy, habozol. Ez különösen igaz az olyan horderejű döntéseknél, mint a párkapcsolat lezárása. Menni vagy maradni, a fejedben cikáznak a gondolatok, vajon mit is csinálj, amivel nem érsz el mást, mint kitolod a szakítás időpontját.

Rák: nem tudod őt kiverni fejedből

Rák jegyűként érzelmi beállítottságú vagy. Olyan mély érzésekkel viseltetsz partnered iránt, hogy elhalványulnak a rossz tulajdonságai, a kapcsolatotokat átszövő problémák, de nem veszel tudomást arról sem, amit tenned kellene: kilépni a tönkrement párkapcsolatból. Magadhoz akarod kötni a szerelmed mindenáron, ám ez csak ideig-óráig működik.

Oroszlán: szükséged van a figyelemre

Oroszlán jegyűként imádod, amikor te vagy a középpontban, amikor csak rád irányul minden figyelem, amikor csodálnak. Így ha szakítasz a pároddal, vele együtt elvesztesz egy fontos rajongót is. Éppen ezért te inkább nem lépsz ki a kapcsolatból, mert bízol a párod odaadásában, figyelmében.

Szűz: türelmes vagy

Szűz jegyűként a türelem az egyik legjellemzőbb tulajdonságod. Vársz, egyre csak vársz, hogy a pislákoló szikra egyszer csak újra lángra kap. Mélyen hiszed, a párkapcsolatod még nincs halálra ítélve, ám kérdés, hogy mindez megéri-e. Egyvalamire biztosan jó ez a hozzáállás: gyakorolhatod, hogyan fejlesztheted a türelmedet.

Mérleg: szeretsz mások kedvében járni

Mérleg jegyűként szinte mindig az lebeg a szemed előtt, hogy másoknak örömet szerezz, a kedvükben járj. És mi az eredmény? Benne ragadsz a rossz párkapcsolatban. Lehet, már a szikra is kihunyt a kapcsolatból, ám nincs szíved szakítani a pároddal, mert úgy véled, csak megbántanád őt. Ez pedig nem a te stílusod.

Skorpió: nem adod fel

Skorpió jegyűként hűséges vagy a végletekig. Nem tudod elereszteni a párodat, amíg a folyamatos hűtlenségeivel ki nem provokálja a szakítást. Akkor sem vagy hajlandó továbbállni, amikor az a bizonyos szikra sem pislákol már, egyszerűen azért, mert ha egyszer megszereztél és megszerettél valakit, nem adod fel egykönnyen.

Nyilas: kell a társ a kalandokhoz

Nyilas jegyűként a kaland a véredben van, világjáró, valódi nagy utazó vagy. Amikor a párkapcsolatod menthetetlen, az nálad egyúttal azt is jelenti, hogy nemcsak a szerelmedet veszíted el, de egyben az utazótársadat is, akivel megoszthattad ezt a szenvedélyedet. S mivel nem mindenki tolerálja kalandvágyadat, nehéz lesz őt pótolni.

Bak: előbb mindent megszervezel

Bak jegyűként te nagyon is tisztában vagy mindazzal, ami körülötted történik, éppen ezért nem is te lennél, ha nem tudnál kilépni a lejárt párkapcsolatból. Ám ha mégis benne maradsz, egyetlen okból teszed: előbb megszervezed az önálló életedet. Csak azt követően szakítasz, hogy letetted az egyedülléted alapköveit, és pontosan tudod, képes leszel egyedül is megállni a lábadon.

Vízöntő: elemezned kell a kapcsolatot

Vízöntő jegyűként valójában igyekszel elkerülni a szakítást, ezért mindent mérlegelsz, elemzel. Számba veszed a kapcsolat pozitív és negatív oldalát, folyamatosan értékelsz, és lehet, hogy ezzel a halogatással nyert röpke idővel megtoldod az együttlétet. Ám ha az már menthetetlen, tudnod kell, így is, úgy is darabjaira hullik.

Halak: nem látod a fától az erdőt

Halak jegyűként álmodozó, romantikus alkat vagy, mintha egy másik világban élnél, ahol minden és mindenki szép és jó. A szakítás nem a te asztalod, optimistán tekintesz a párkapcsolatodra még akkor is, amikor a valóság ennek ellentmond. A magyarázat egyszerű: a legjobbat feltételezed a társadról, és nem vagy hajlandó a gondokkal, a problémákkal foglalkozni.

