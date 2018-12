Ez az Ikrek véleménye a többi csillagjegyről. Kit kedvel, és kit nem?

Az Ikrek (május 21. – június 21.)

Az Ikrek talán a legkíváncsibb csillagjegy. Mindennek szeretné tudni az okát. Nem véletlen, hogy szívesen és könnyen tanul, folyamatosan gyűjti az információkat. Könnyed, felszabadult, mozgékony típus. Bámulatos egyszerűséggel teremt kapcsolatokat, bárkivel képes megtalálni a megfelelő hangot, mindenkor újabb és újabb témákról beszélget. Nem mondhatni róla ugyanakkor, hogy igazán megbízható lenne, hiszen ő nem mindig tartja be az ígéretét, igaz az is, hogy nem szándékosan teszi. Sokat fecseg, hajlamos a kapkodásra, a felületességre. Ugyanakkor szívesen változtat és változik, amikor úgy hozza az élet. Milyennek látja az Ikrek a többieket? Íme a részletek.

Ezt gondolja az Ikrek a Kosról

Nos, az Ikrek szerint a Kos: kifejezetten jó fej és vicces, jókat lehet vele beszélgetni. Viszont a sok kérdés felbosszantja, márpedig én szeretek kérdezni. Könnyen megtalálják a közös hangot, inspirálják, motiválják egymást – egy ideig biztosan.

Ezt gondolja az Ikrek a Bikáról

Az Ikrek szerint a Bika: unalmaaaaas! Nehézkes, lassú, és képtelenség bármiről is meggyőzni. Pillantok alatt felrobbanok tőle. Jól kijönnek egymással? Egy darabig. Talán.

Ez az Ikrek véleménye a Rákról

Az Ikrek szerint a Rák: aranyos meg kedves is, csak nem tudok mit kezdeni a folyamatos hangulatváltozásaival. Ezt még magamban sem értem… Nem valószínű, hogy a legjobb barátok lesznek, pedig nagyon is tudnák inspirálni egymást.

Ez az Ikrek véleménye az Oroszlánról

Az Ikrek szerint az Oroszlán túlzottan is magasan hordja az orrát. Viszont imádom cukkolni. Annyira vicces, amikor mindent komolyan vesz, és nem jön rá, hogy csak ugratom. Valójában nagyon is jól elszórakoztatják egymást. Barátként és párkapcsolatban is közös hullámhosszra kerülhetnek egymással.

Ezt gondolja az Ikrek a Szűzről

Az Ikrek szerint a Szűz: mániákus, kényszeres, zavart. A folyamatos rendmániájával, a – szerinte – praktikus ötleteivel az idegeimre megy. Mindketten merkúri csillagjegyek, vagyis megtalálhatnák a közös érdeklődést és hangot. Mégsem igazán megy nekik. Vagy nagyon jól kijönnek egymással, vagy messze elkerülik a másikat.

Ez az Ikrek véleménye a Mérlegről

Az Ikrek így vélekedik a Mérlegről: vele szívesen lógnék együtt, ha nem mindig azzal lenne elfoglalva, hogy áll éppen a haja. Az enyém időnként égnek áll tőle… A két levegős csillagjegy nagyon társaságkedvelő, érdeklődésük sok tekintetben hasonló. Ők azért nagyon könnyen találnak egymásban valódi barátra, társra.

Ezt gondolja az Ikrek a Skorpióról

Az Ikrek a Skorpióról igencsak sajátos véleményt alkot. Amikor szóba kerül a neve, csupán ennyit kérdez: Kicsoda? Ők azok, akik valójában jobb, ha messze elkerülik egymást. A Skorpió ugyanis megeszik az Ikreket reggelire…

Így nyilatkozik az Ikrek a Nyilasról

Az Ikrek szerint a Nyilassal kifejezetten izgalmas lógni. Szívesen utazunk együtt, csak azt nem bírom benne, hogy könnyen felkapja a problémákon a vizet. Szót értenek egymással? Ők mindenképpen.

Ezt gondolja az Ikrek a Bakról

Az Ikrek szerint a Bak az, akit képtelen vagyok megérteni. Mindenen problémázik, mindenből óriási ügyet csinál. Mégis miért olyan nagy baj, ha eltörök egy vázát? Nagyon másként látják a világot, nagyon eltérő értékeket képviselnek. Nem valószínű, hogy valaha is közös nevezőre jutnának egymással.

Ez az Ikrek véleménye a Vízöntőről

Az Ikrek szerint a Vízöntő… néha kifejezetten zavar. Nem könnyű megfejteni őt, viszont baromi jó vele beszélgetni, és ilyenkor rájövök, mennyire sok bennünk a közös vonás. Könnyedén megtalálják egymással az összhangot, hiszen levegős jegyűek. Igaz és nagyon tartós barátság szövődhet közöttük, hiszen hagyják élni a másikat.

Ezt gondolja az Ikrek a Halakról

Az Ikrek szerint a Halak: hááááát… Folyton álmodozik, követni sem tudom. Nem ő a legjobb társaság. És valóban, ők nem igazán keresik egymás társaságát, mert hosszú távon nem értik meg egymást.

(via horoscope daily)