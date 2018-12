Heti pénzhoroszkóp 2018. december 10–16.: Hihetetlen, ami a pénzzel történik…

Ezen a héten hihetetlen változások indulnak a pénzügyekben. Valójában most azok a folyamatok törnek felszínre, amelyeket megpróbáltál eddig elnyomni. Ha nem figyeltél a pénzügyeidre, most nagy változások kezdődnek. Ha pedig jól bántál a pénzzel, most hirtelen nagy jutalmak találnak rád... Jól hangzik?