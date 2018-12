Heti horoszkóp 2018. december 10-16.: Nyugodtan indul a hét, aztán érezhető változások jönnek

KOS

A Bak Hold hétfőn hihetetlen hatékonnyá és ambiciózussá tesz téged. Mintha le sem akarnál állni, ami pedig elismerést hoz a munkádban. Csütörtöktől kettős hatás érvényesül: a Merkúr jegyváltásától fellelkesülsz, a Halak Holdtól ugyanakkor a legszívesebben begubóznál: semmi kedved sem lesz zsúfolt, zajos helyekre menni. Munka után sietsz haza, és folytatod a lakásod karácsonyi díszítését. Tedd azt, ami jól esik testednek-lelkednek! Hétvégén sokat kell pihenned, vasárnap aztán ismét visszatér az életerőd a Kosban járó Hold szerint.

BIKA

Kedvedre valóan indul a hét a Bak Holdnak köszönhetően, hiszen végtelen nyugalmat érezhetsz, így végre megtervezheted a heti teendőidet is. Keddtől rengeteg munka vár, mégis a kapkodás helyett tartsd magad a terveidhez. Nem lesz egyszerű dolgod, mert a főnöd is feszült, ami átragadhat rád. Csütörtökön a Hold és a Merkúr egy napon vált jegyet, ami számodra megkönnyebbülést jelent. Talán ennek is köszönheted, hogy egyre erősebben érzed az ünnepi hangulatot. Hétvégén mozdulj ki, mehetnél például korcsolyázni.

IKREK

Szó szerint ketté vágja a hetedet bolygód, a Merkúr jegyváltása. Csütörtök reggelig jól viseled az éles nyelvű kollégákat (Merkúr a Skorpióban), tudod humorral kezelni a beszólásaikat. Majd csütörtöktől egyre érzékenyebb leszel, ekkor lép a Nyilasba a Merkúr. Innentől egyre többet foglalkoztat a párkapcsolat, vagy annak a hiánya. Közeledik a Karácsony, ami felfokozza az érzelmeket. Hétvégén a vasárnapot jobban fogod kedvelni azért is, mert már a harmadik gyertyát gyújthatod meg az adventi koszorún.

RÁK

Szükség lesz a rád jellemző kedvességre, hogy kezelni tudd azokat a mogorva embereket, akikkel hétfőn dolgod lesz. Nem kell semmi mást tenned, mint önmagadat adni. Keddtől a Vízöntő Hold szerint megállíthatatlanul folyik ki a pénz a kezedből. Éppen ezért most különösen fontos, hogy figyelj a kiadásaidra, máskülönben épp az ünnepekre kerülsz mínuszba. Kár lenne a pénzzel mérgezni a készülődést. Csütörtöktől ismét elemedben leszel: egyre intenzívebben átjár a karácsony hangulata, melynek örömére hétvégén folytathatod a beszerző körutat.

OROSZLÁN

Úgy tűnik, nem a hétfő lesz a kedvenc napod: sok munka, sok unalmas feladat, semmi élvezet, semmi vidámság. Csak keddtől számíthatsz vidámságra: több olyan emberrel lesz dolgod, akiknek zseniális a humora – köszönhetően a Vízöntő Holdnak. Sokat fogsz nevetni, ami ellenállhatatlanul vonzóvá tesz. Mindez elvonhatja a figyelmedet a munkádtól, jobb, ha nem engeded. A hét második felében valami többe fog kerülni, mint tervezted, ami pedig igencsak rosszul érint. Jön a hétvége, és vasárnap már ezüst vasárnap. Ne feledd.

SZŰZ

Hétfőn kiváló passzban leszel, a sok munka sem zavar. Elégedettséggel tölt el, hogy remek tempóban haladsz a munkáddal. Keddtől be kéne vonnod a kollégáidat, mert közösen még hatékonyabbak lesztek. Használd ki ezt a pár napot, hiszen csütörtöktől a magánéleted leköti a kapacitásod nagy részét. A Nyilasba lépő Merkúr szerint a párod és/vagy a családod fejtörést okoz majd neked, ami még a hétvégére is rányomja/rányomhatja a bélyegét. Vond be őket a megoldásba, ne akarj most semmit sem megoldani egyedül.

MÉRLEG

Nyomaszthat, hogy már csak két hét van karácsonyig. Úgy érezheted, előrébb kéne tartanod az előkészületekben, közben a munkádra kellene figyelned, nehogy hibázz. Keddtől a Vízöntő Hold szerint a kreativitásod felülkerekedik minden nyomáson, és megtalálod azt az egyensúlyt, ami számodra mindennél fontosabb. Innentől élvezni fogod, ami addig idegesített. A hétvégéd éppen ezért sokkal kellemesebbnek ígérkezik, sőt vasárnap a szívedbe költözik valamilyen meghitt, szeretetteljes, szerelmes érzés.

SKORPIÓ

Hétfőn nyitott szemmel és füllel járj, mert sok fontos információhoz juthatsz. Raktározd el mindet! Keddtől szíved szerint otthon maradnál, hiszen annyi dolgod lenne a karácsonyi előkészületekkel, hogy nem töltenéd tétlenül ezt a pár napot. Ha teheted, vegyél ki szabadságot! Ha nem, munka után siess haza. Csütörtöktől megszáll a derű, és már nem fog idegesíteni valójában semmi sem. Szerencsédre ez az érzés a hétvégédet is áthatja, és a legjobbkor, hiszen vasárnap már a harmadik adventi gyertyát gyújthatod meg.

NYILAS

Számodra csütörtökön lesz a hét legfontosabb égi eseménye: a Merkúr ismét belép a Nyilasba. Járt már itt novemberben, vagyis, amit akkor nem mondtál/nem mondhattál ki, most ne tartsd vissza. Azzal ugyanakkor számolnod kell, hogy nem fog mindenki mindent érteni, végül is ez sem új: sokszor futsz bele ilyesmibe. Ráadásul csütörtökön, pénteken és szombaton is lesznek nehéz fényszögek, szóval sok türelemre lesz szükséged, ha el akarod kerülni a vitákat. Hétvégén a vasárnap lesz a te napod. Az ezüst vasárnapot feldobja a Kos Hold.

BAK

Végre egy igazán kedvedre való hétfő. Minél több ügyedet időzítsd mára, mert ekkor leszel a leghatékonyabb! Keddtől a pénzt fogod számolni. Szeretnél tisztán látni, hogy mi mennyibe kerül az ünnepek előtt, alatt és között. Minél inkább problémázol a kiadásokon, annál nehezebb lesz józanul átlátnod a helyzetet. Csütörtöktől felélénkülhet a társasági életed, persze csak akkor, ha partner leszel ebben. Hétvégén mehetnéked támad, nem kell elutaznod, kirándulnod, séta az egyik karácsonyi vásárban is tökéletes.

VÍZÖNTŐ

Hétfőn aluszékony leszel: legszívesebben végig aludnád a napot, szinte csak keddtől ébredsz fel. Mindezt a Vízöntő Hold mellett a főnöködnek is köszönheted, aki nem a legkedvesebb stílusban szólhat hozzád. Jó okod lenne megsértődni, de ne tedd! A szerdát imádni fogod: kolléga vagy barát tehet olyan gesztust, amitől ismét szeretettnek érzed magad. A hét második felében szinte minden gondolatod a pénz körül forog. Ne vidd túlzásba, mert ez még a hétvégédet is elronthatja. Már a harmadik gyertyát kell meggyújtanod vasárnap.

HALAK

Jobb, ha a hét elején kizárólag rutin feladatokat vállalsz el, közben készülj fel egy frusztrálóbb időszakra! Csütörtökön, pénteken és szombaton is lesznek nehéz fényszögek, amelyek mind kapcsolatosak a munkáddal. Ünnepek előtt nálad is összegyűlhetnek a feladatok. Ne panaszkodj, ne morogj, ne állj be az elégedetlenkedők sorába. Csütörtök déltől a nehéz fényszögeket kivédhetik a jobb konstellációk. A hétvégéd igazán ünnepinek ígérkezik: vasárnap vége a nehéz fényszögeknek, és a harmadik gyertyát is meggyújthatod.