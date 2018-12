Napi horoszkóp 2018. 12. 09.: Egyetlen mosoly ma mindent megold

Régi ügy kerül elő vasárnap, és talán teljesen új részleteket tudsz meg, hogy ki mit, miért és hogyan döntött egy helyzetben. Nincs értelme bármit is megbánni, hiszen végül minden a lehető legjobban alakult. Végül minden jó lett, még ha ez bonyolultabb is volt, mint szeretted volna.

Pontosan tudod, mit akar tőled hallani valaki, de nehezedre esik kimondanod a szavakat. Talán most sokkal egyszerűbb lenne, és jobban is esne, ha elhallgathatnád ezeket a szavakat. Mégis arra biztatlak, szedd össze magad, és bátran mondd ki, amit mások tudni akarnak.

Szívesen töltöd azzal a napodat, hogy az idősebb családtagjaidnak mutatod meg, hogyan érdemes használniuk a modern eszközöket. Ezzel sokat segítesz nekik és magadnak is, hiszen amíg magyarázod, hogyan lehet használni a telefonodat, te is új funkciókat fedezhetsz fel. Azért a rizikós üzeneteket érdemes időben törölnöd.

Szívesen töltenéd alvással az idődet egész nap. Azt hiszed, vasárnap lustább vagy a szokásosnál, de valójában csak annyi történik, hogy erőt gyűjtesz az előtted álló feladatokhoz. Valójában a szervezeted pontosan tudja, mi vár rád, sőt azt is, milyen fontos megfelelően rápihenned az előtted álló feladatokra.

Nosztalgikus hangulatban vagy vasárnap, és egész nap a gyerekkori karácsonyok hangulata jár az eszedben. Ideje ugyanezt a karácsonyi hangulatot megteremteni a gyerekeidnek, a szerelmednek és a környezetedben élőknek is. Legyen ez a karácsonyi szezon olyan szép, amilyennek csak szeretnéd!

Mérleg

Ideje karácsonyi fényekbe öltöztetned a lakást. Ne felejtsd el, nem elég a külvilágban felkészülnöd a karácsonyra, belül is készülnöd kell az ünnepre. Belül is karácsonyi fényekbe kell borítanod a lelkedet, és belül is fel kell készülnöd, hogy ünnepi hangulatba hozhasd magad a következő hetekben.

