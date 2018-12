Hétvégi szerelmi horoszkóp december 8-9.: Szerelmed a szövetségesed vagy az ellenfeled?

Kos

A megfelelő embert a megfelelő feladatra. Vagy a megfelelő feladatot a megfelelő emberre? Biztos vagy benne, hogy csak olyasmit vársz el a szerelmedtől, amire alkalmas? Biztos vagy benne, hogy nem vársz el tőle semmit, ami lehetetlen kérés felé? Ezt most mindenképp érdemes végiggondolnod…

Bika

Szeretnéd, hogy a szerelmed félszavakból is megértsen, de ez most nem biztos, hogy lehetséges. Mindketten olyan sok mindenen gondolkodtok, és olyan sok téma köti le a figyelmeteket, hogy egymásra alig jut szabad vegyértéketek. Érdemes most változtatni, mielőtt kirobbannak a szokásos évvégi feszültségek.

Ikrek

Fontos felismerned a sajátértékeidet, és fontos, hogy ne mások sikerein vagy kudarcain keresztül akard értékelni magadat. Fontos elhinned, nagyon is értékes vagy. Sokkal értékesebb, mint ahogy eddig gondoltad. Ha most túl sok a magányos pillanatod, különösen fontos, hogy tudatosítsd magadban a saját értékeidet.

Rák

Érdemes meghúznod a határaidat a hétvégén. Most a szerelmed olyasmire szeretne rávenni, amihez nincs kedved, és ami igencsak messze áll tőled. A helyzet kulcsa a kommunikáció. Ha őszintén elmondod, mit érzel, segíteni fog a szerelmednek, hogy valóban megértsen téged.

Oroszlán

A szerelmednek szüksége van rád a hétvégén. Most annak örül, ha meghallgatod, ha elmondhatja, ami a szívét nyomja, és ha nem kell egyedül tovább harcolnia a világgal. Mivel harcolásban jó vagy, itt az ideje, hogy a szerelmedért is megharcolj, és vállvetve, együtt álljatok ki a világ ellen.

Szűz

Nem kell tanácsot adnod szerelmi ügyekben, különösen nem a nálad fiatalabbaknak. Könnyen lehet, most egy fiatalabb barátnőd vagy barátod azt szeretné, ha te mondanád meg, kit húzzon jobbra, és kit balra. De legyünk őszinték, te ennél sokkal romantikusabb vagy. Csak romantikus tanácsot tudsz adni, de talán nem arra van most szükség.

Mérleg

Tisztában vagy vele, hogyan lehet a szavakkal befolyásolni a szerelmedet. Mindegy, mióta vagytok együtt, pontosan tudod, mit és hogyan kell mondanod. De vajon tényleg megéri ez a manipuláció? Vajon tényleg megéri, hogy ezzel a manipulációval érd el az eredményt, amit szeretnél?

Skorpió

Szereted a túlzásokat, amikre ezen a héten még a szokottnál is nagyobb szükséged van. Nagy szükséged van, hogy túlzásba eshess, és nagy szükséged van arra is, hogy semmi se legyen a megszokott. A szerelmed nem biztos, hogy értékeli ezt a sok túlzást, és könnyen lehet, ő inkább elcsendesedésre és békére vágyna most.

Nyilas

A szavak több félreértést okoznak a hétvégén, mint amennyit eloszlatnak. Most ne a szavakra helyezd a hangsúlyt. A jelenléted – amikor ott vagy, ahol lenned kell, ahova a szíved vágyik – most sokkal fontosabb mindenkinek. Ha ott vagy, ahova a szíved vezetett, megszólalnod sem kell.

Bak

Vedd észre, milyen fontosak a barátokkal való beszélgetések a számodra. Azzal, ha meghallgatod őket, a te szíved is megkönnyebbül. Most talán épp az egyik barátod mondd ki valami olyasmit, amit te is megtapasztaltál, de nem tudtad eddig szavakba önteni. Most talán éppen ő segíthet megfogalmazni az érzéseidet.

Vízöntő

Engedd meg magadnak a harag, a szomorúság luxusát. Engedd meg magadnak azt a luxust, hogy átéled a negatív érzelmeidet. Ez azért is fontos, mert így ezek az érzelmek feloldódhatnak, kioldódhatnak és a helyükön megjelenhet a megoldás. Az a megoldás, amelyet már régóta keresel, de eddig nem találtál.

Halak

Minden változik, ami pedig azt is jelenti, a mostani helyzet sem marad így. Hajlamos vagy azt hinni, minden örökre olyan lesz, mint amilyen most, de ez nem igaz. Már holnapra minden más lehet. A hétvégén dolgozz azon, hogy a szerelmi életed egyre harmonikusabb és kisimultabb legyen.