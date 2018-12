Melyik tündért választod? Lélekmelengető üzenet vár rád

A tündérek misztikus varázslények, akikre „lefokozott” angyalokként, varázslók szolgálójaként tekintenek. A mesékben gyakran vonzó és elbűvölő erdei szellemekként ábrázolják őket, akik sosem fedik fel magukat az emberek előtt. Közvetítők, akik spirituális üzenetekkel próbálnak segíteni mindenkinek, aki meghallja a javaslataikat.

A tündérek most neked üzennek. Ehhez vegyél egy nagy lélegzetet, lazulj el picit, aztán nézd meg a szebbnél szebb képeket, és válaszd azt a tündért, aki a leginkább megérint téged. Különleges üzenetét a kép alá görgetve olvashatod el.

1. Karmikus beteljesülés

Az első tündér üzenete szerint elsajátítottál egy karmikus leckét, véget ért egy karmikus ciklus, amely során sikeresen teljesítetted a feladatot, kiegyenlítetted a múltbeli tartozást. Ez vonatkozhat olyan erőt próbáló helyzetre, amellyel az elmúlt időszakban szembe kellett nézned, vagy olyan személyes ellentétre, ami megkeserítette a mindennapjaidat. Bár az életed során leckék sorával szembesülsz, ilyen jellegű eseményre nem kell többé számítanod. Tudnod kell, az életed hol felfelé, hol pedig lefelé ível, ez az, amihez érdemes alkalmazkodnod. Erre pedig képes vagy, ami egyúttal azt is jelzi, az álmaid bármikor valóra válhatnak. Legyen a mottód: „Ez is véget ér egyszer” – ez segít, hogy sose veszítsd el a stabilitásodat. Ahhoz, hogy javíts a jelenlegi helyzeteden, alkalmazkodnod kell életed természetes ritmusához és ciklusaihoz, amelyek kihúztak téged a múlt karmikus adósságából. Ne fújj visszavonulót, az eléd kerülő kihívásokkal nézz szembe, a körülötted lévőkkel szeretettel és megértéssel bánj, a jutalmad pedig nem marad el.

Megerősítés: Kiegyenlítem múltbéli tartozásaimat, és boldog, harmonikus életre törekszem.

2. Vezetés

A második tündér üzenete szerint olyan időszakra számíthatsz, amikor rászoruló embereket kell vezetned. Erre alkalom adódhat a munkahelyeden, ismerőseid, barátaid, szeretteid körében. Bátorítást kapsz most, hogy bízz a képességeidben, hiszen te valóban képes vagy motiválni másokat. Kivételes tehetséged a magasba röpíthet, így örömmel vállalod az irányító szerepet, hogy jobb és kedvezőbb körülmények közé vezesd a többieket. Bárhogyan is alakul az életed, ne félj felelősséget vállalni, és a kezedbe venni az irányítást, hiszen megvan hozzá minden képességed. Ne feledd, a jó vezető nem felülről irányít, hanem a többiekkel együtt, egy csapat tagjaként.

Megerősítés: Másokat vezetek, ezért fontosabb célt szolgálok.

3. Kaland

A harmadik tündér üzenete értelmében, fogd fel kalandként az életedet. Senki sem tudja, mit hoz a holnap, szóval miért ne hoznád ki a legtöbbet a mai napból? Egyszerűen hagyd magad mögött a mindennapok rutinját, keresd az újat. Nem kell semmi komoly dologra gondolnod, már néhány apró változtatás is izgalmat hozhat az életedbe. Légy kíváncsi és merész!

Lehet, újra akarod rendezni a szobád, új stílussal színesítenéd ruhatáradat, kipróbálnál valamilyen új ételt, új hobbit, netán föld körüli útra indulnál. Néha az is elég, ha csak spontánul cselekszel. A jelenlegi életed javításában pontosan az új élmények, a kalandok segítenek. Ismerkedj új emberekkel, töltődj fel eddig ismeretlen élményekkel. Nyiss az ismeretlen felé, szélesítsd a látókörödet, a kaland valódi életerőd ad neked.

Megerősítés: Bővítem élettapasztalatomat, amivel lelki boldogságomat segítem.

4. Kinyilvánítás

A negyedik tündér üzenete szerint ismerd fel elméd erejét, azt a képességedet, hogy vágyaidnak érvényt tudsz szerezni. Gyakorold a Vonzás törvényét, hiszen amire gondolsz, azt meg is kapod. Tisztázd magadban, mit szeretnél elérni, mire van szükséged, és az Univerzum segít, hogy ez valóra is váljon. A sikerhez azonban többre van szükség, mint pozitív és epekedő gondolatokra, nem szabad mohónak lenni. Tartsd észben, a Vonzás törvénye nem csupán az optimista gondolatoknak ad teret, a félelmeknek, a kétségeknek ugyanígy. Vedd számba a negatív gondolatokat is, ám arra összpontosíts, amit el szeretnél érni, és soha ne arra, amitől tartasz. Azzal, hogy harmóniába kerülsz önmagaddal, értékeled, amit már elértél, kialakíthatod azt az életet, amire mindig is vágytál.

Megerősítés: A gondolataim erejével valóra váltom az álmaimat.

5. Egészség

Az ötödik tündér üzenete értelmében figyelj most az egészségedre, a jólétedre. Arra biztat, hogy olyan módszereket, gyakorlatokat sajátíts el, amelyekkel javítod fizikai, érzelmi és mentális egészségi állapotodat. Mindegy, hogy hagyományos vagy alternatív gyógymódokat használsz, a lényeg, hogy az egészségedre, a boldogságodra helyezd a hangsúlyt. Vess véget az egészségtelen szokásoknak, amelyek valójában csak akadályoznak téged a siker felé vezető úton. Ha szükséges, kérheted szakember segítségét, de egymagad is nekiláthatsz a feladatoknak. Fontos az önfegyelem, az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a megfelelő mennyiségű tiszta víz fogyasztása, az elegendő alvás, a méregtelenítés, a szabadban töltött idő, a relaxáció és jóga, a mérgező emberek elkerülése, a pozitív gondolkodás. Nevess minél többet, és most valóban fordítsd önmagadra az időt.

Megerősítés: Az egészséges test és lélek lehetővé teszi, hogy felpörgessem az energiaszintemet.

6. Önfegyelem

Szükséged van önfegyelemre, biztatásra és tettekre, hogy az életminőségeden javítani tudj. A hatodik tündér üzenete értelmében az álmaid nem valósulnak meg, ha nem teszel értük. Eljött az idő, hogy meghatározd a céljaidat, tervet készíts, rangsorold az ötleteidet, a lépéseket. Vedd számba, milyen elméleti, érzelmi és gyakorlati tettekre van szükség, hogy az álmaid valóra válhassanak. Ne hagyd, hogy az ezzel ellentétes gondolatok, érzések eltérítsenek az utadról, hiszen csak akkor tudod véghezvinni a céljaidat, ha kitartó és elszánt vagy. A jelenlegi helyzeted javítása érdekében légy motivált és erős. A lehetőségek ott lesznek, ám neked kell azokat megragadni, és élni velük.

Megerősítés: Az önfegyelem és a tett segít abban, hogy valóra váltsam az álmaimat.

7. Befejezés

A régi dolgokat le kell zárni, hogy új fejezetet nyithass. A hetedik tündér biztat, ne félj letérni a jól ismert útról. Ez vonatkozhat gondolkodásmódra, viselkedésre, barátságra, munkára, lakóhelyre, párkapcsolatra, mindenre, aminek az életedben már lejárt az ideje. Tovább kell lépned bizakodással és bátorsággal telítve, hiszen komoly dolgok várnak még rád. Ne félj az ismeretlentől, nem leszel egyedül, mennyei segítőid támogatnak és útbaigazítanak téged. Ez a kártya is azt jelzi, hogy jó úton haladsz, add át magad a várható változásoknak, és eljutsz oda, ahová szeretnéd. Sokat segít, ha időnként félrevonulsz, meditálsz, a belső hangod mindig választ ad kérdéseidre, elvezet a következő lépésedhez. Engedd el, amire már nincs szükséged, ereszd ki szárnyaidat, repülj, és megleled az utadat.

Megerősítés: Megnyugvással tekintek a varázslatos jövő felé, ami rám vár.

8. Jellem

Fogadd el magadat, ne félj önmagad lenni. A nyolcadik tündér azt üzeni, válassz másik utat ahelyett, hogy a tömeget követnéd. Olyan utat, amelyet még nem tapostak ki előtted. Ne csüggedj, hogy más vagy, mint a többiek, inkább meríts erőt önmagadból, mutasd meg, mire is vagy képes. Értékeld, hogy belőled csak egy van. Légy bátor, és adj hangot a véleményednek, nem baj, ha mások nem értenek veled egyet. Ne feledd, nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, és különben is, mit számít, ha pár embernek nem tetszik, amit csinálsz. Vannak még elegen körülötted, hogy megtaláld azokat, akik értékelik az egyéniségedet. Ez az, ami számít, így tudod megvalósítani az álmaidat. Barátkozz meg önmagaddal, az egyéniségeddel, és meglátod, másokkal is sokkal közvetlenebbé válik a kapcsolatod, javul az életminőséged is.

Megerősítés: Elfogadom az egyéniségemet, amely a valódi, hiteles énemmé válik.

