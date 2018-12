Ezeknek a csillagjegyeknek óriási lehetőséget kínál a pénteki újhold

Az Ikrek

Ikrek jegyűként a te életedbe a kapcsolatok terén hoz újdonságokat 2018 utolsó újholdja. Olyan új kapcsolatokat alakíthatsz ki, amelyekből nagyon sokat profitálhatsz, főleg a karriered szempontjából. Elsőre azonban ne bízz meg senkiben, őrizd meg a józan ítélőképességed. Az újhold energiáját a megelőző és az azt követő napon is érezheted. Élj vele, érdemes.

Az Oroszlán

A Nyilas újhold energiái kihozzák belőled a legsugárzóbb éned. Oroszlán jegyűként arra azért mégis figyelj, hogy a földön maradj, ne szállj el magadtól – te is tudod, hajlamos vagy rá. Amit mindenképp érdemes most kihasználnod, azok a kreatív ötletek, amelyek éppen újhold idején jutnak az eszedbe. December 6-8. között ez bármikor megtörténhet.

A Skorpió

Az egész éves kemény munkád most végre meghozza a gyümölcsét. A Nyilasban járó újholddal pénz áll a házhoz, és bár a pénz nem minden, most különösen boldoggá tesz téged. Karácsony előtt ez csöppet sem véletlen. Skorpió jegyűként fizikailag és szellemileg is szuper formában leszel, ami nem jön rosszul a közelgő ünnepekre. Bármilyen ajánlatot is kapsz most, mindenképpen érdemes élned vele.

A Nyilas

Születésed havában végig tündökölsz. Nyilas jegyűként ha van olyan pont a bakancslistádon, amit még nem valósítottál meg, itt az ideje, hogy belevágj. Abban is segítséged nyújt az év legfontosabb újholdja, hogy a saját magad legjobb formáját hozhasd. Ne felejts el befelé figyelni, és semmit ne tegyél meg csak azért, mert úgy érzed, különben kimaradnál valamiből.

elitedaily