Napi horoszkóp 2018. 12. 05.: Vajon ki változik szerdán?

Nem mindenki olyan kedves, mint te. Nem mindenki mondja meg kérés nélkül, kérdezetlenül a véleményét, és pláne kevesen vannak, akik valóban hasznos tanácsot adnak, akkor is, ha nem tudod, hogy tanácsra van szükséged. Szerdán tanácsra van szükséged, érdemes megkérdezned a valódi szakértőket arról, hogy mit tegyél.

Bika

Darabkáról darabkára kéne összeszedned magadat. De most ez önmagában nem lesz elég, az is fontos, hogy ezeket a darabokat össze is kösd, újra kapcsolódjanak. Össze kellene kapcsolnod egymással az életed jelenleg különálló darabkáit. Újra össze kellene kapcsolnod a munkádat, a hobbiddal, a családi életeddel.

