Heti holdhoroszkóp 2018. december 5-11.: Különleges lehetőséget tartogat az adventi újhold

SZERDA – december 5.: A mai napon még fogy a Hold, ami tökéletes, hogy átválogasd a ruhákat, a cipőket, a kiegészítőket, és megszabadulj a használhatatlan holmiktól. Karácsony előtt a lelkednek is jót teszel, ha elajándékozod ezeket. A vizes Skorpió Hold szerint virágaid, a szobanövények meghálálják a mai napi öntözést. A mosás, a mosogatás és minden vízzel kapcsolatos tevékenység is sokkal hatékonyabb ma. Érdemes ezekre is időt szakítani.

CSÜTÖRTÖK – december 6: Miklós napján nemcsak a gyerekek várják, hogy kapjanak valamit a Mikulástól. A holnapi Nyilas újholdat már ma nagyon erősen fogod érezni. Ne csodálkozz, ha csupa olyan dolog lelkesít, ami szokatlan és új, ami eltér a hagyományoktól. Izgalmas nap vár rád.

PÉNTEK – december 7.: Ma reggel újholdra ébredsz. A mai nap alkalmas tökéletesen alkalmas sütésre, befőzésre, körömápolásra, talpmasszázsra. Érdemes a karácsonyi rohanást legalább mára félbeszakítani, helyette inkább nyisd ki a szívedet, és engedd magadba advent szellemét. Az újhold segít, hogy újdonságként tekints mindenre…

SZOMBAT – december 8.: Mától ismét nő a Hold, ami abban segít, hogy bevigyél mindenféle jót a szervezetedbe. A mai nap kiválóan alkalmas, hogy tápláló krémekkel, pakolásokkal kényeztesd a testedet. A néphit fogászati tilalmat javasol már, ezért ha teheted, és nem feltétlenül muszáj, egy másik napon keresd fel a fogászatot.

VASÁRNAP – december 9.: Advent második vasárnapján a második gyertyát gyújtjuk meg az adventi koszorún. Rohamosan közelít a karácsony, ami okozhat némi pánikot. Nem érdemes kapkodni és rohanni. Most valóban tovább érsz, ha lassan mész. A mai napi forró fürdő, a forró csoki vagy a forralt bor biztosan feldobja a hangulatodat. A növő Bak Hold továbbra is hatékonnyá teszi a bőrápolást.

HÉTFŐ – december 10.: A fogászati tilalom mára is érvényes. A Bak Hold összeszedettséget és józanságot hoz, ami például remek lehetőség, hogy költségvetési tervet készíts a karácsonyi kiadások kapcsán. Írd össze, mennyit költöttél, és vajon, mi mindenre lehet még szükség. Hálás leszel érte!

KEDD – december 11.: A Vízöntő Hold ma a szokatlan dolgoknak kedvez. Ráadásul nő a Hold, ezért bátran kísérletezhetsz: süss valami újat, amit még sosem próbáltál eddig. Munka után garantáltan fel fog dobni, mert kipróbáltál valami újat, valamit mást. Az illatok betöltik a lakásodat, és megtöltik karácsonyi hangulattal. Várod már?

Erre figyelmeztet a heti holdhoroszkóp

Láthatatlan újhold

December 7-én, pénteken 08:22:20-kor a Nap és a Hold a Nyilas jelében áll együtt. Mindez napkelte után történik, ezért láthatatlan marad. Ráadásul az újhold a legsötétebb Hold, mivel a Nap nem világítja meg – legalábbis a Földről nézve így tűnhet. Ettől független az újhold megújító hatása nagyon is érezhető, amit a javadra fordíthatsz, ha megállsz egy pillanatra, és kitalálod, miben tudsz, akarsz megújulni.

A karácsony közeledtével talán te is tele lehetsz elvárásokkal, nosztalgiával. Jó, ha vannak családi hagyományok, ám ezekbe is bármikor belecsempészhetsz valami újat. A mostani újhold tökéletes, hogy új ízeket, új illatokat, új fényeket, új díszeket próbálj ki. Élj ezzel a vissza nem térő lehetőséggel.

Ha Nyilas a csillagjegyed a születésnapod közelében még intenzívebbnek érzed az újholdat. Számodra most nincs lehetetlen, bármi újról legyen is szó. Akkor is élvezheted az újhold áldásos hatását, ha a Kos vagy az Oroszlán jegyében születtél. Természetesen senki nem marad ki semmi jóból, a többi csillagjegy számára is érezhető a megújító energia, amit már csütörtökön is érezhetsz. Érdemes halványzöld vagy fehér gyertyát gyújtanod, és kívánni valami újat, valami különlegeset…