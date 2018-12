Napi horoszkóp 2018. 12. 04.: Kedden túlfeszítenek a szabályok

Nem tudod, hova indulsz kedden, vagy ha tudod is, merre mész, ma könnyen eltévedhetsz. A legjobb az lenne, ha ma valaki más vezetésére bíznád magadat. És ezt bizony értheted átvitt értelemben is. Ma az irányítást átadhatod egy kicsit annak, aki sokkal pontosabban ismeri a helyzetet, amelyben vagy.

Az élet hatalmas színpadán mostanában többször is neked jutott a mellékszerep, néha pedig egyenesen statisztának érezhetted magadat a saját életedben. Jó hírem van, ez a hét az előrelépésről szól. Már ma is megérezheted a hét hatalmas, előre vivő erejét, és azt, hogy egyre több szerep jut neked.

Rák

Egy fontos projekt félidejében vagy. Most van az a pont, amikor meg kellene pihenned. Tudom, azt érzed, most még nem szabad pihenni, de ez tévedés. Valójában épp most lenne nagyon fontos, hogy megpihenj. Épp most fontos, hogy megengedd magadnak, hogy egy kicsit más témával is foglalkozz.

