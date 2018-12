Heti angyalhoroszkóp 2018. december 4-9.: Zenével üzennek az angyalok

Kos

Sámuel arkangyal emlékeztet, hol hagytál abba egy neked fontos ügyet. Sámuel arkangyal már eleve azért emlékeztet erre, mert a héten érdemes lesz folytatnod ezt az ügyet, érdemes lesz folytatnod a témát, és érdemes lesz újra a ringbe szállnod ezért.

Bika

Sandalfon arkangyal a zene és az ének angyala is. Ő az az arkangyal, aki mindig a hangulatodhoz leginkább illeszkedő zenéket mutatja meg neked. Ha most dalszövegekben kapod a vezettetést, biztos lehetsz benne, hogy Sandalfon arkangyal a szöveg üzenetével vezet téged.

Ikrek

Uriel arkangyal rávilágít a héten az erősségeidre, és segít felismerni, miben és mennyire vagy tehetséges. Uriel arkangyal pontosan tudja, milyen sokat jelent neked, amikor elkezdesz tisztában lenni a saját erőddel, a saját szerethetőségeddel. Kérd a segítséget, érdemes.

Rák

Rafael arkangyal megmutatja neked, milyen vitaminok és milyen táplálkozáskiegészítők kellenek neked ahhoz, hogy igazán erős és energikus maradj egész télen. Rafael arkangyal segít neked már ezen a héten megerősíteni az immunrendszeredet.

Oroszlán

Raguel arkangyal segít tisztázni egy félreértést, és segít abban is, hogy ez a félreértés hamarabb megoldódjon, mint gondolnád. Raguel arkangyal pontosan tudja, hogyan találjatok vissza mindketten a kölcsönös szeretethez. Ő az az arkangyal, aki mindenkivel segít kibékülni.

Szűz

Raziel arkangyal megmutatja neked, hogy a múlt nem valóság, és még csak nem is állandó. Megváltoztathatod a múltat, de legalábbis azt, amilyen hatással van rád a jelenedben. Raziel arkangyal segít neked, hogy megértsd, a múlt semmilyen módon sem határoz meg téged.

Mérleg

Gábriel arkangyal szelíd és erőteljes gyógyító erőt képvisel melletted. Ő az az arkangyal, aki képes meggyógyítani a lelkedet, és képes meggyógyítani azokat a sebeket, amelyeket mások meggondolatlan, durva, bántó szavai okoztak neked.

Skorpió

Metatron arkangyal megmutatja neked a héten, hogyan bánhatsz jobban az idővel. Legyünk őszinték, ez egy olyan tudás, amelyre már nagyon régóta szükséged lett volna. Most nagyon is jól jön, hogy jobban bánsz a határidőkkel, és komolyabban veszed a saját idődet is.

Nyilas

Őrangyalod tudja, milyen nagy szükséged van a barátokra, a barátnőkre, és azt is tudja, az apró összezördülések valójában azért vannak, mert féltitek egymást. Őrangyalod most segít meggyógyítani ezeket az apró összezördüléseket, és segít abban is, hogy újra béke és szeretet legyen köztetek.

Bak

Zadkiel arkangyal pontosan tudja, milyen fontos a gondolataidat a pozitív tartományban tartani, ezért arra sarkall a héten, hogy minden gondolatod legyen szeretetteli. Azzal, ha a szeretet gondolatait választod, hatalmas öngyógyítást végzel magadon.

Vízöntő

Haniel arkangyal megmutatja neked, mi lenne a legegyszerűbb lépés a héten a számodra. Persze lehet, nem vagy még felkészülve, hogy megtedd ezt az egyszerű lépést. Lehet, még szívesen bonyolítanád egy kicsit a helyzetet és az ügyeket…

Halak

Jeremiel arkangyal megmutatja, mennyire jó döntést hoztál, amikor néhány héttel ezelőtt elkezdted kiengedni a kezedből a döntéseket. Jeremiel arkangyal segít felismerni, mennyivel egyszerűbb minden helyzet, ha a szeretetteli segítőkre bízod az irányítást.