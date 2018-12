Ezek a csillagjegyek bámulatos december előtt állnak

Az Oroszlán öröme határtalan decemberben

Oroszlán jegyűként egyáltalán nincs okod panaszra, a boldogság egy másik szintjére emelkedtél. A Nyilasban járó Nap és Jupiter az ötödik házadra vetít pozitív fényszögeket, amellyel a kreativitásodat, az önkifejezésedet, nem mellesleg a romantikus oldaladat erősítik. Mondhatni, a hangulatod most valóban kozmikus magasságokba emelkedik. Mire vágysz igazán? Új szerelemre? Új kihívásokra a munkádban? Döntsd el mielőbb, hiszen hihetetlen energiák buzognak benned, decemberben bármit elérhetsz és megvalósíthatsz. Most valóban úgy érezheted, áldást kaptál a csillagoktól. Igazad is van. Kijárt neked.

A Nyilas ünnepel decemberben

Kedves Nyilas, nemcsak a születésnapodat lesz okod ünnepelni decemberben, valójában az egész előtted álló hónap az ünneplésről, a boldogságról szól. Úgy is fogalmazhatnánk, forradalmi változások előtt állsz. Ez a mostani időszak számodra új kor kezdetét jelenti, most valóban ragyognak rád a csillagok. Ugyan jelen pillanatban a Merkúr retrográd mozgást végez, és visszalépett a Skorpióba, de Mikulás napján ismét elindul előre, és belép a Nyilas jegyébe, ahonnan tovább folytatja útját előre. Arról nem is beszélve, hogy uralkodó bolygód, a Jupiter szintén a jegyedben tartózkodik, és el sem hagy téged egészen 2019 decemberéig. Addig bőven kijut a sikerből, a jóból, az örömből. Élvezd ki. Megérdemled.

A Bak decemberben végre ismét magára talál

Bak jegyűként ismét fellélegezhetsz, hiszen újra a régi önmagad leszel. Végre erősnek, kipihentnek, tettre késznek érezheted magadat. Bámulatos lehetőségekben, valódi áldásban részesülsz decemberben. A Jupiter, a Nagy Szerencse bolygója a 12. házadra vetít pozitív fényszögeket, amellyel feléled benned a spirituális gondolkodás, felébrednek az ösztöneid, az álmokon keresztül kaphatsz különleges üzeneteket, segítséget. Nagyon sokat és keményen teljesítettél, az univerzumtól megkapod a jutalmadat. Hátradőlhetsz, lazíthatsz – akkor is, ha alapból ez nehezedre esik –, egyszerűen csak élvezd az adventet, az ünnepeket. A tél közelít – ezt pedig te mindenki másnál jobban tudod…

(via elite daily)