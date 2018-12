Napi horoszkóp 2018. 12. 03.: Hétfőn hatékonyság a neved

Meg kellene kérdezned másokat is arról, mi a jó nekik. Azt hiszed, pontosan tudod, kinek mi a jó. De ez természetesen nem teljesen igaz. Ma érdemes meghallgatnod a szeretteidet, hogy ők mire vágynak valójában. Meg fogsz lepődni a válaszokon és azon, milyen sokfélék ezek a vágyak.

Szükséged van rá, hogy pontosan tudd, merre tart az életed, ezért érdemes most leülnöd a barátaiddal, és érdemes átbeszélned, ők hogyan látják az elért eredményeidet és a terveidet. A barátok meglátásai sokat segítenek, hogy könnyebben elérhesd mindazt, amiről álmodsz.

Annyira kíváncsi vagy, mivel érdemelted ki a lehetőséget, amelyet hétfőn kapsz. Nem kell megértened, miért most kaptad meg ezt a lehetőséget, és nem évekkel ezelőtt, amikor annyira vágytál rá. Lehet, ma már nemet mondasz, és lehet, ma már nincs is szükséged erre a lehetőségre.

Ez a nap sokkal kellemesebben telik, mint gondoltad. Arra kell ráébredned, az életnek nem kell olyan nehéznek, súlyosnak és komolynak lennie, ahogyan eddig gondoltad. Ma vedd könnyedén a nehéznek induló helyzeteket is, amelyek ettől automatikusan megkönnyebbülnek majd.

A Mikulás hamarosan kopogtat az ablakon, vagy érkezik a kéményen, ha az amerikai filmeknek hiszel. Felkészültél a Mikulás érkezésére? Mindent beszereztél, amire szükséged van? A gyerekek mellett ma gondolhatsz a barátokra, a kollégákra is, hiszen ma még bőven van időd beszerezni egy-egy apróságot mindenkinek.

Bak

Szeretnél lezárni egy folyamatot, egy munkát, egy megbízást. A hétfő alkalmas, hogy befejezz valamit, de alkalmas arra is, hogy kilépj a helyzetből, vagy visszaadd a megbízást. Ezt most kellene megtenned, és nem érdemes sokkal tovább halogatnod, hiszen most minden érintett megkönnyebbüléssel fogadja a döntésedet.

